За выходом с международного авиарынка может стоять проблема с самолетами, считает Мальцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Вследствие ухода авиакомпании S7 с международного рынка туроператоры могут понести серьезные финансовые потери. Кроме того, если такое решение было принято из-за лизинга самолетов, то после S7 могут уйти и другие российские авиакомпании, считает президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«Это драма: некоторые туроператоры связывали свою программу с полетной программой S7, у них были договоры с авиакомпанией. Если это не общая авиапроблема, то туроператоры найдут другие компании, тем самым, выйдут из ситуации, хоть и понесут финансовые потери», — сообщил корреспонденту URA.RU Мальцев. Критичным это может казаться еще потому, что туроператорам теперь необходимо заключать новые соглашения и пересматривать все планы по весенне-летней навигации, уточняет он.

Михаил Мальцев также считает, что за выходом с международного рынка авиаперевозок может стоять проблема с самолетами. Часть российских самолетов — лизинговые, от Airbus и Boeing. В таком случае, считает Мальцев, если S7 вышли из-за этой причины, то за ними потянутся и остальные авиакомпании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 с 5 марта отменяет все международные рейсы. До этого она отменяла рейсы лишь в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. Некоторые туристы не могут вернуться из Европы домой из-за закрытия воздушного пространства. Пересечение воздушных границ российскими самолетами сначала запретили страны Евросоюза из-за проведения специальной операции Вооруженными Силами РФ на территории Украины. В ответ на западные санкции, свои воздушные границы закрыла Россия для 36 стран.

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