04 марта 2022

В Кремле рассказали о ходе переговоров с Киевом

© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что Кремль донес свою позицию до украинской делегации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия четко донесла свою позицию до украинской стороны в ходе состоявшихся переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Вчера был второй раунд переговоров. У делегаций есть возможность четко, без лишних посредников, доносить друг до друга все элементы позиций. Наша позиция доведена до украинской стороны», — отметил Песков.

Он отметил, что далее все будет зависеть от реакции украинской стороны. «Подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись в тишине и не быть предметом публичной огласки», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Украина объявила о третьем раунде переговоров с Россией, она состоится в начале следующей недели в Белоруссии. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью специальной операции на Украине является демилитаризация и денацификация страны. Сама операция началась 24 февраля 2022, в качестве условий ее прекращения Путин назвал соблюдение требований России в сфере безопасности.

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Россия четко донесла свою позицию до украинской стороны в ходе состоявшихся переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Вчера был второй раунд переговоров. У делегаций есть возможность четко, без лишних посредников, доносить друг до друга все элементы позиций. Наша позиция доведена до украинской стороны», — отметил Песков. Он отметил, что далее все будет зависеть от реакции украинской стороны. «Подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись в тишине и не быть предметом публичной огласки», — подчеркнул официальный представитель Кремля. Ранее Украина объявила о третьем раунде переговоров с Россией, она состоится в начале следующей недели в Белоруссии. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью специальной операции на Украине является демилитаризация и денацификация страны. Сама операция началась 24 февраля 2022, в качестве условий ее прекращения Путин назвал соблюдение требований России в сфере безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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