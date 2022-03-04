В Кремле рассказали о ходе переговоров с Киевом

04 марта 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Кремль донес свою позицию до украинской делегации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия четко донесла свою позицию до украинской стороны в ходе состоявшихся переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Вчера был второй раунд переговоров. У делегаций есть возможность четко, без лишних посредников, доносить друг до друга все элементы позиций. Наша позиция доведена до украинской стороны», — отметил Песков. Он отметил, что далее все будет зависеть от реакции украинской стороны. «Подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись в тишине и не быть предметом публичной огласки», — подчеркнул официальный представитель Кремля. Ранее Украина объявила о третьем раунде переговоров с Россией, она состоится в начале следующей недели в Белоруссии. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью специальной операции на Украине является демилитаризация и денацификация страны. Сама операция началась 24 февраля 2022, в качестве условий ее прекращения Путин назвал соблюдение требований России в сфере безопасности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия четко донесла свою позицию до украинской стороны в ходе состоявшихся переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Вчера был второй раунд переговоров. У делегаций есть возможность четко, без лишних посредников, доносить друг до друга все элементы позиций. Наша позиция доведена до украинской стороны», — отметил Песков. Он отметил, что далее все будет зависеть от реакции украинской стороны. «Подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись в тишине и не быть предметом публичной огласки», — подчеркнул официальный представитель Кремля. Ранее Украина объявила о третьем раунде переговоров с Россией, она состоится в начале следующей недели в Белоруссии. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью специальной операции на Украине является демилитаризация и денацификация страны. Сама операция началась 24 февраля 2022, в качестве условий ее прекращения Путин назвал соблюдение требований России в сфере безопасности.