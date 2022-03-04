Власти РФ пойдут на финансовые уступки бизнесу в условиях санкций

Андрей Белоусов предложил ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил снизить ответственность за нарушение валютного законодательства. Об этом он сообщил на совещании с главами регионов и руководителями деловых объединений. Данная мера будет направлена на поддержку бизнеса в условиях санкционного давления.

«Это снижение ответственности за нарушения валютного законодательства, смягчение административных процедур, введение моратория на возбуждение дел о банкротстве, а также увеличение лимита по системе быстрых платежей Банка России», — цитирует Андрея Белоусова официальный сайт правительства РФ. Идею поддержали представители деловых объединений.

На поддержку бизнеса в условиях западных санкций также будут переориентированы действующие меры поддержки бизнеса. В том числе, будет донастроен механизм зонтичных поручений Корпорации МСП. Он позволяет компаниям получить кредит, даже если у них не хватает залога.

Отдельно на совещании обсуждался вопрос экспортеров из числа малых и средних предпринимателей. Правительство РФ уже предложило смягчить условия получения мер господдержки и доступа к электронной торговле. Об этом сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о социально-экономических мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, он позволяет правительству РФ вводить мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Также бизнесу позволят работать без продления лицензий.

Жесткие санкции в отношении России были введены после начала спецоперации на Украине. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, российские войска должны провести денацификацию и демилитаризацию страны. Затем Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. После регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 20%, тем самым побив рекорд, установленный в декабре 2014 года. Также часть российских кредитных организаций собираются отключить от SWIFT. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов начать тотальную экономическую войну против РФ. В Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.

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