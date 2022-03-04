Политолог раскрыл тактику власти по защите россиян от бедности

04 марта 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

В правительстве подготовили пакет мер по поддержке граждан РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство РФ было готово к возможным санкциям со стороны Евросоюза и США в ответ на проведение спецоперации на Украине. Новый пакет социальных мер, который принимает Госдума РФ, позволит сохранить благосостояние граждан. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. Госдума РФ во втором чтении приняла закон о социально-экономических мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Дополнительные заседания пройдут 10 и 11 марта. Правительство подготовит второй пакет законодательных инициатив для поддержания экономики и граждан. «Совершенно очевидно, что правительство России было готово ко всем санкционным провокациям со стороны Запада, были заготовлены „зеленые папочки“. И в зависимости от того, что вводит Европа, наши отвечают. Дальше нужно смотреть, как это будет администрироваться внутри страны, но, на мой взгляд, пока мы сохраняем паритет, нет ничего, что подкашивает экономику России. При этом видно, что есть единство во власти. Все, что „западники“ вводят, является обоюдоострым оружием, и вскоре мы увидим оценку их экспертов и то, какие ущербы, потери они понесли», — объяснил Марат Баширов. Политолог добавил, что Россия обладает большим запасом собственных ресурсов, что позволяет справиться с любыми вводимыми ограничениями. «У нас огромные резервы, очень низкий государственный долг, по сравнению с другими, даже развитыми странами, у нас есть окна в финансовый мир — придут Китай, Индия. Так же Россия в большей степени обеспечена, чем любая страна мира, с точки зрения ресурсов, у нас в принципе есть все. Мы что-то недоразработали, но запасы у нас есть, мы защищены. Всего лишь восемь дней прошло, через месяц, два будем в шоколаде и при этом защищены от тех планов, которые вынашивались простив нас в военной части», — подчеркнул Баширов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ было готово к возможным санкциям со стороны Евросоюза и США в ответ на проведение спецоперации на Украине. Новый пакет социальных мер, который принимает Госдума РФ, позволит сохранить благосостояние граждан. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. Госдума РФ во втором чтении приняла закон о социально-экономических мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Дополнительные заседания пройдут 10 и 11 марта. Правительство подготовит второй пакет законодательных инициатив для поддержания экономики и граждан. «Совершенно очевидно, что правительство России было готово ко всем санкционным провокациям со стороны Запада, были заготовлены „зеленые папочки“. И в зависимости от того, что вводит Европа, наши отвечают. Дальше нужно смотреть, как это будет администрироваться внутри страны, но, на мой взгляд, пока мы сохраняем паритет, нет ничего, что подкашивает экономику России. При этом видно, что есть единство во власти. Все, что „западники“ вводят, является обоюдоострым оружием, и вскоре мы увидим оценку их экспертов и то, какие ущербы, потери они понесли», — объяснил Марат Баширов. Политолог добавил, что Россия обладает большим запасом собственных ресурсов, что позволяет справиться с любыми вводимыми ограничениями. «У нас огромные резервы, очень низкий государственный долг, по сравнению с другими, даже развитыми странами, у нас есть окна в финансовый мир — придут Китай, Индия. Так же Россия в большей степени обеспечена, чем любая страна мира, с точки зрения ресурсов, у нас в принципе есть все. Мы что-то недоразработали, но запасы у нас есть, мы защищены. Всего лишь восемь дней прошло, через месяц, два будем в шоколаде и при этом защищены от тех планов, которые вынашивались простив нас в военной части», — подчеркнул Баширов.