НАТО отказалось вводить бесполетную зону над Украиной

04 марта 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Союзники НАТО согласны с тем, что над Украиной не должно быть самолетов альянса Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО отказались вводить бесполетную зону над Украиной. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, бесполетная зона приведет к широкой и жестокой войне в Европе. «Мы не являемся частью этого конфликта, и мы несем ответственность за то, чтобы он не обострился и не распространился за пределы Украины. Мы понимаем отчаяние, но мы также верим, что если мы сделаем это [бесполетную зону], то получим нечто, что может привести к полномасштабной войне в Европе с участием гораздо большего числа стран и гораздо большим страданиям», — цитирует Йенса Столтенберга агентство Reuters. Бесполетная зона НАТО подразумевает то, что самолеты стран, не входящие в альянс, не могут находиться над данной территорией. По словам Столтенберга, единственная возможность закрыть небо над Украной — отправить туда авиацию НАТО. По словам генсенка, все страны-союзники согласны с тем, что этого нельзя допускать. Ранее Верховная Рада попросила ООН и другие международные организации немедленно создать бесполетную зону над территорией Украины. Власти страны считают, что это позволить защитить мирное население и объекты культурного наследия, передает «Национальная служба новостей». Однако Столтенберг еще 28 февраля заявил, что НАТО не собирается вводить над территорией Украины бесполетную зону. Он подчеркнул, что альянс не намерен входить на территорию Украины ни по земле, ни по воздуху, сообщает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Военные получили приказ наступать по всем направлениям, заявили в министерстве. Глава страны Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси. Путин сообщил, что спецоперация завершится после признания Крыма российской территорий, демилитаризации и денацификации Украины и приобретения республикой нейтрального статуса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны НАТО отказались вводить бесполетную зону над Украиной. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, бесполетная зона приведет к широкой и жестокой войне в Европе. «Мы не являемся частью этого конфликта, и мы несем ответственность за то, чтобы он не обострился и не распространился за пределы Украины. Мы понимаем отчаяние, но мы также верим, что если мы сделаем это [бесполетную зону], то получим нечто, что может привести к полномасштабной войне в Европе с участием гораздо большего числа стран и гораздо большим страданиям», — цитирует Йенса Столтенберга агентство Reuters. Бесполетная зона НАТО подразумевает то, что самолеты стран, не входящие в альянс, не могут находиться над данной территорией. По словам Столтенберга, единственная возможность закрыть небо над Украной — отправить туда авиацию НАТО. По словам генсенка, все страны-союзники согласны с тем, что этого нельзя допускать. Ранее Верховная Рада попросила ООН и другие международные организации немедленно создать бесполетную зону над территорией Украины. Власти страны считают, что это позволить защитить мирное население и объекты культурного наследия, передает «Национальная служба новостей». Однако Столтенберг еще 28 февраля заявил, что НАТО не собирается вводить над территорией Украины бесполетную зону. Он подчеркнул, что альянс не намерен входить на территорию Украины ни по земле, ни по воздуху, сообщает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Военные получили приказ наступать по всем направлениям, заявили в министерстве. Глава страны Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси. Путин сообщил, что спецоперация завершится после признания Крыма российской территорий, демилитаризации и денацификации Украины и приобретения республикой нейтрального статуса.