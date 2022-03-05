National Interest рассказал о проблемах США из-за борьбы с РФ

35 стран отказались поддержать антироссийскую коалицию США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Отказ 35 стран поддержать антироссийскую коалицию США в ООН свидетельствует о серьезных проблемах у Америки. Такое мнение в статье для издания The National Interest высказал эксперт по международной проблематике Тед Карпентер.

«Поскольку США придают такое большое значение созданию подавляющей коалиции против Москвы, другим странам требуется определенное мужество, чтобы отказаться присоединиться к ней. И все же 35 стран отказались „умаслить“ Соединенные Штаты и предпочли вместо этого воздержаться [от голосования]», — пишет Карпентер.

Эксперт отмечает, что важные для США страны Южной и Восточной Азии воздержались от голосования, в частности Индия и Китай. По мнению Карпентера, США не оказывают должного влияния на ряд стран, поэтому у них не получается создать масштабную антироссийскую коалицию.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, речи об оккупации не идет. После этого США и страны Европы ввели против российской банковской системы новые санкции. Евросоюз также ввел ограничения против банка «Открытие», Альфа-Банка, «Россия», Промсвязьбанка. В Кремле отметили, что Россия заранее подготовилась к санкциям Запада.