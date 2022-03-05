Россия приостановила наступление на Украине ради спасения жителей

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
Режим тишины наступает с десяти утра 5 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия объявила режим тишины на Украине для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — сказали в военном ведомстве. Подчеркивается, что гуманитарные коридоры согласованы с украинской стороной. Также безопасные выходы из Мариуполя организовали силы ДНР. Кроме этого, известны случаи, когда бойцы Донбасса помогли матери украинской военнослужащей воссоединиться с дочерью.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны РФ заявляет, что удары наносятся только по военной инфраструктуре, мирным жителям ничего не угрожает. По данным ВС РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит. Также замечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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Россия объявила режим тишины на Украине для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. «Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — сказали в военном ведомстве. Подчеркивается, что гуманитарные коридоры согласованы с украинской стороной. Также безопасные выходы из Мариуполя организовали силы ДНР. Кроме этого, известны случаи, когда бойцы Донбасса помогли матери украинской военнослужащей воссоединиться с дочерью. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны РФ заявляет, что удары наносятся только по военной инфраструктуре, мирным жителям ничего не угрожает. По данным ВС РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит. Также замечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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