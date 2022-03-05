Россия приостановила наступление на Украине ради спасения жителей

05 марта 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Россия объявила режим тишины на Украине для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. «Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — сказали в военном ведомстве. Подчеркивается, что гуманитарные коридоры согласованы с украинской стороной. Также безопасные выходы из Мариуполя организовали силы ДНР. Кроме этого, известны случаи, когда бойцы Донбасса помогли матери украинской военнослужащей воссоединиться с дочерью. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны РФ заявляет, что удары наносятся только по военной инфраструктуре, мирным жителям ничего не угрожает. По данным ВС РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит. Также замечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.