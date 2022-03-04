Ополченец из Перми обвинил депутатов в отсутствии патриотизма

Отмалчивается даже ЛДПР, хотя Владимир Жириновский всегда выступал за Донбасс, заявил Александр Григоренко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Воевавший в Луганске в 2014—2015 годах бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко заявил, что из всех пермский партий спецоперацию на Украине поддерживает только «Единая Россия». Остальные отмалчиваются, и больше всех его смущает позиция всегда патриотически настроенной ЛДПР, написал он на своей странице в Instagram.

«Всю неделю внимательно слежу за высказыванием политиков Пермского края по поводу операции ВС РФ на Украине. Как бы я раньше не критиковал „Единую Россию“, тут они оказались на высоте. Больше смущает позиция моих однопартийцев и бывших коллег по фракции ЛДПР в Законодательном Собрании. Ни один не высказал своей позиции в поддержку нашей армии. А ведь ЛДПР и лично Владимир Вольфович [Жириновский] всегда выступал за Донбасс», — отметил Григоренко. И предложил «это запомнить».

Из коммунистов он отметил только депутата гордумы Перми Геннадия Сторожева, который последовал примеру своего федерального руководства и поддержал российскую армию. Но региональное руководство молчит. Также поступают эсеры и «Новые люди», но их понять можно, считает Александр Григоренко. Они работают на либеральный и умеренный электорат, хотя их лидеры в Москве спецоперацию поддержали.

Лучше всех себя проявила «Молодая гвардия», которая активно выражает поддержку и онлайн (в соцсетях), и офлайн (автопробег в поддержку). И руководство заксобрания, на фасаде которого вчера светился знак Z, символизирующий поддержку спецоперации на Украине.

Александр Григоренко в составе ополчения воевал в Луганске под в 2014—2015 годах, когда началась восьмилетняя военная агрессия Украины в адрес Донбасса. Спецоперация по прекращению денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по инициативе президента России Владимира Путина.

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