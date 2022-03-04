В Курганской области объявили массовый сбор помощи для беженцев

Сбор гуманитарной помощи будет проходить в 26 пунктах приема в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

В Курганской области начали собирать во всех муниципалитетах региона гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса. Данная информация была размещена 5 марта на сайте областного правительства.

«Во всех городах и районах Курганской области открылись пункты сбора гуманитарной помощи для граждан, вынужденно покинувших территорию Донбасса, Луганска и Украины. Те, кто хочет помочь, могут принести товары первой необходимости», — указано в сообщении.

Представители областного правительства отметили, что в регионе открыты 26 пунктов для сбора гуманитарной помощи. В них, в том числе, принимают туалетные принадлежности, бытовую технику, продукты с большим сроком годности и товары для детей.

В конце февраля из Курганской области отправили первую машину с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик. О готовности помочь беженцам, в том числе, заявляли представители Курганмашзавода и местной епархии.

24 февраля 2022 года началась спецоперация на Украине, которая, по данным правительства, призвана завершить боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, начавшиеся в 2014 году. Власти отмечают, что угроза вторжения в них была устранена. По мнению президента России Владимира Путина, цель операции — демилитаризация Украины и отведение угрозы от России, а не оккупация соседнего государства и не захват его городов.

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