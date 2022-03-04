По словам одноклассников, молодой человек в школьные годы вел себя странно (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студент Курганского техникума сервиса и технологий, подозреваемый в подготовке к нападению на учебное заведение, во время учебы в школе странно вел себя и любил пугать людей. Об этом URA.RU сообщила жительница Кургана, которая училась вместе с ним в одном из образовательных учреждений города.

«Не любил учиться, насколько знаю, и в школе нашей ничем не отличился. Его одноклассники тоже говорят, что вел он себя странно. Пугал нас постоянно с девочками, боялись без преподавателя выходить. Он выскакивал резко из-за дверей, когда вечером выходили», — рассказала девушка, которая общалась с ним в подростковом возрасте.

По ее словам, он много болтал на уроках, любил спорить с преподавателями, и у него был странный юмор, а сейчас, по ее данным, он не здоровается с бывшими одноклассниками. Она добавила, что молодой человек носил обычную одежду, но неопрятно выглядел. Девушка также вспомнила, что раньше он жил в двухэтажном многоквартирном доме, вокруг которого лежало много мусора.

Ранее стало известно, что в Кургане задержали студента, которого обвиняют в подготовке нападения на местный техникум сервиса и технологий. У молодого человека провели дома обыск, во время которого нашли восемь самодельных гранат и планы нападения на техникум. Источники URA.RU, близкие к правоохранительным органам, подтвердили информацию о задержании студента. Одна из однокурсниц студента рассказала, что он пришел на одно из занятий с большим ножом.

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