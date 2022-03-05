La Repubblica: в Италии арестованы виллы Усманова и Соловьева

Соловьев попал в санкционный список Евросоюза Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Италии арестована недвижимость бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает газета La Repubblica.

«Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость Алишера Усманова и Владимира Соловьева. Они попали в санкционные списки Евросоюза в связи с событиями на Украине», — пишет итальянское издание. По данным La Repubblica, под арест попали «две виллы Соловьева на озере Комо и вилла Усманова на Сардинии».

Ранее Усманов и Соловьев, в числе других представителей российского бизнеса и политики, попали в расширенный санкционный список Евросоюза. Санкции ведены из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Телеведущий Владимир Соловьев тогда заявил корреспонденту URA.RU, что спокойно относится к введению против него санкций.