La Repubblica: в Италии арестованы виллы Усманова и Соловьева

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
Соловьев попал в санкционный список Евросоюза Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Италии арестована недвижимость бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает газета La Repubblica.

«Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость Алишера Усманова и Владимира Соловьева. Они попали в санкционные списки Евросоюза в связи с событиями на Украине», — пишет итальянское издание. По данным La Repubblica, под арест попали «две виллы Соловьева на озере Комо и вилла Усманова на Сардинии».

Ранее Усманов и Соловьев, в числе других представителей российского бизнеса и политики, попали в расширенный санкционный список Евросоюза. Санкции ведены из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Телеведущий Владимир Соловьев тогда заявил корреспонденту URA.RU, что спокойно относится к введению против него санкций.

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В Италии арестована недвижимость бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает газета La Repubblica. «Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость Алишера Усманова и Владимира Соловьева. Они попали в санкционные списки Евросоюза в связи с событиями на Украине», — пишет итальянское издание. По данным La Repubblica, под арест попали «две виллы Соловьева на озере Комо и вилла Усманова на Сардинии». Ранее Усманов и Соловьев, в числе других представителей российского бизнеса и политики, попали в расширенный санкционный список Евросоюза. Санкции ведены из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Телеведущий Владимир Соловьев тогда заявил корреспонденту URA.RU, что спокойно относится к введению против него санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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