05 марта 2022

Сбербанк: карты Visa и Mastercard продолжат работать в РФ

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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, клиент, сбер
Visa и Mastercard Сбербанка продолжают работать внутри страны Фото:
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Карты Сбербанка Visa и Mastercard продолжат действовать, решение международных платежных систем об ограничении своей работы в РФ не повлияет на операции внутри страны. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны», — передает заявление пресс-службы РИА «Новости». Отмечается, что совершение платежей за границей и в зарубежных интернет-магазинах российскими картами будут ограничены.

Ранее сообщалось, что Visa прекратит транзакции в РФ в ближайшие дни. Также о приостановке оказания услуг на территории России заявили в компании Mastercard.

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Карты Сбербанка Visa и Mastercard продолжат действовать, решение международных платежных систем об ограничении своей работы в РФ не повлияет на операции внутри страны. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. «Международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны», — передает заявление пресс-службы РИА «Новости». Отмечается, что совершение платежей за границей и в зарубежных интернет-магазинах российскими картами будут ограничены. Ранее сообщалось, что Visa прекратит транзакции в РФ в ближайшие дни. Также о приостановке оказания услуг на территории России заявили в компании Mastercard.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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