Карты Сбербанка Visa и Mastercard продолжат действовать, решение международных платежных систем об ограничении своей работы в РФ не повлияет на операции внутри страны. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны», — передает заявление пресс-службы РИА «Новости». Отмечается, что совершение платежей за границей и в зарубежных интернет-магазинах российскими картами будут ограничены.
Ранее сообщалось, что Visa прекратит транзакции в РФ в ближайшие дни. Также о приостановке оказания услуг на территории России заявили в компании Mastercard.
Карты Сбербанка Visa и Mastercard продолжат действовать, решение международных платежных систем об ограничении своей работы в РФ не повлияет на операции внутри страны. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. «Международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны», — передает заявление пресс-службы РИА «Новости». Отмечается, что совершение платежей за границей и в зарубежных интернет-магазинах российскими картами будут ограничены. Ранее сообщалось, что Visa прекратит транзакции в РФ в ближайшие дни. Также о приостановке оказания услуг на территории России заявили в компании Mastercard.