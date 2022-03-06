В Молдавии потребовали отправить беженцев обратно на Украину

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Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург
Украину покинуло более 1,2 млн человек Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Украины

Жители Молдовы возмутились поведением беженцев из Украины и требуют от них вернуться на родину. Одна из местных жительниц возмутилась в TikTok, что граждан Украины «стало больше, чем своих». Ее слова приводит РИА «Новости».

«Кем являются беженцы, чтобы кричать и ругаться с обслуживающим их персоналом из-за того, что с ними разговаривают по-русски? Вот вы мне скажите, вы вообще нормальные люди? Кто вы такие? Если вам что-то не нравится, собирайте свои манатки и уезжайте обратно на Украину. Там вы будете разговаривать на языке, какой вам нравится», — возмутилась пользователь loveverunkiklove.

На поведение украинских беженцев также жаловались жители Евросоюза, в частности Польши. Европейцы недовольны тем, что беженцы требуют от них разговаривать на украинском языке.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ООН заявили, что за неделю страну покинуло около 1,2 млн человек, пишет RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Ларов заявил, что украинский режим удерживает мирных граждан в заложниках.

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Жители Молдовы возмутились поведением беженцев из Украины и требуют от них вернуться на родину. Одна из местных жительниц возмутилась в TikTok, что граждан Украины «стало больше, чем своих». Ее слова приводит РИА «Новости». «Кем являются беженцы, чтобы кричать и ругаться с обслуживающим их персоналом из-за того, что с ними разговаривают по-русски? Вот вы мне скажите, вы вообще нормальные люди? Кто вы такие? Если вам что-то не нравится, собирайте свои манатки и уезжайте обратно на Украину. Там вы будете разговаривать на языке, какой вам нравится», — возмутилась пользователь loveverunkiklove. На поведение украинских беженцев также жаловались жители Евросоюза, в частности Польши. Европейцы недовольны тем, что беженцы требуют от них разговаривать на украинском языке. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ООН заявили, что за неделю страну покинуло около 1,2 млн человек, пишет RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Ларов заявил, что украинский режим удерживает мирных граждан в заложниках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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