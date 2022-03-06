В Молдавии потребовали отправить беженцев обратно на Украину

Украину покинуло более 1,2 млн человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Жители Молдовы возмутились поведением беженцев из Украины и требуют от них вернуться на родину. Одна из местных жительниц возмутилась в TikTok, что граждан Украины «стало больше, чем своих». Ее слова приводит РИА «Новости».

«Кем являются беженцы, чтобы кричать и ругаться с обслуживающим их персоналом из-за того, что с ними разговаривают по-русски? Вот вы мне скажите, вы вообще нормальные люди? Кто вы такие? Если вам что-то не нравится, собирайте свои манатки и уезжайте обратно на Украину. Там вы будете разговаривать на языке, какой вам нравится», — возмутилась пользователь loveverunkiklove.

На поведение украинских беженцев также жаловались жители Евросоюза, в частности Польши. Европейцы недовольны тем, что беженцы требуют от них разговаривать на украинском языке.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ООН заявили, что за неделю страну покинуло около 1,2 млн человек, пишет RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Ларов заявил, что украинский режим удерживает мирных граждан в заложниках.