Правительство выделит миллиарды на поддержку кредитов для бизнеса

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Правительство предоставить субсидии банкам, которые кредитуют бизнес Фото:

Правительство РФ выделит более 6 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает реализацию мер поддержки экономики. Свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на финансирование программы льготного кредитования бизнеса. Федеральные субсидии будут направлены банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году», — цитирует ТАСС текст указа Мишустина.

В Совете Федерации ранее разрешили бизнесу брать кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов также предложил ввести мораторий на объявление банкротства. Государственная дума РФ приняла закон о поддержке бизнеса в условиях санкций.

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Правительство РФ выделит более 6 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Правительство продолжает реализацию мер поддержки экономики. Свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на финансирование программы льготного кредитования бизнеса. Федеральные субсидии будут направлены банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году», — цитирует ТАСС текст указа Мишустина. В Совете Федерации ранее разрешили бизнесу брать кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов также предложил ввести мораторий на объявление банкротства. Государственная дума РФ приняла закон о поддержке бизнеса в условиях санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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