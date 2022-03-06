США и Европа обсуждают отказ от покупки российской нефти

06 марта 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Соединенные Штаты Америки обсуждают со странами Евросоюза возможность запрета поставок нефти из России и покупки сырь на других рынках. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Вчера [5 марта] я разговаривал по телефону с президентом [США Джо Байденом] и другими членами кабинета именно по этому поводу. Мы ведем переговоры с европейскими партнерами и союзниками, чтобы скоординировано посмотреть на перспективу запретить импорт российской нефти, убедившись, что на мировых рынках по-прежнему есть ее поставки», — его слова приводит агентство CNN. Ранее американское издание Financial Times написало о том, что Россия сможет преодолеть экономические последствия санкций в течении полугода. Это произойдет благодаря продаже нефти по высоким ценам. Из-за начала спецоперации на Украине, которую объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля, часть крупных российских банков оказалась под санкциями. Также была заморожена часть валютных резервов Банка России. В Евросоюзе запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Разрыв экономических связей может грозить Европе серьезным кризисом. Часть иностранных компаний приостановила работу на российском рынке. Visa и Mastercard введут ограничения в России с 10 марта.