США и Европа обсуждают отказ от покупки российской нефти

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Клипарт, бытовой газ. Пермь, нефть, нефтяная качалка
Страны хотят покупать нефть у других поставщиков Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные Штаты Америки обсуждают со странами Евросоюза возможность запрета поставок нефти из России и покупки сырь на других рынках. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.


«Вчера [5 марта] я разговаривал по телефону с президентом [США Джо Байденом] и другими членами кабинета именно по этому поводу. Мы ведем переговоры с европейскими партнерами и союзниками, чтобы скоординировано посмотреть на перспективу запретить импорт российской нефти, убедившись, что на мировых рынках по-прежнему есть ее поставки», — его слова приводит агентство CNN.

Ранее американское издание Financial Times написало о том, что Россия сможет преодолеть экономические последствия санкций в течении полугода. Это произойдет благодаря продаже нефти по высоким ценам.

Из-за начала спецоперации на Украине, которую объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля, часть крупных российских банков оказалась под санкциями. Также была заморожена часть валютных резервов Банка России. В Евросоюзе запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Разрыв экономических связей может грозить Европе серьезным кризисом. Часть иностранных компаний приостановила работу на российском рынке. Visa и Mastercard введут ограничения в России с 10 марта.

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Соединенные Штаты Америки обсуждают со странами Евросоюза возможность запрета поставок нефти из России и покупки сырь на других рынках. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Вчера [5 марта] я разговаривал по телефону с президентом [США Джо Байденом] и другими членами кабинета именно по этому поводу. Мы ведем переговоры с европейскими партнерами и союзниками, чтобы скоординировано посмотреть на перспективу запретить импорт российской нефти, убедившись, что на мировых рынках по-прежнему есть ее поставки», — его слова приводит агентство CNN. Ранее американское издание Financial Times написало о том, что Россия сможет преодолеть экономические последствия санкций в течении полугода. Это произойдет благодаря продаже нефти по высоким ценам. Из-за начала спецоперации на Украине, которую объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля, часть крупных российских банков оказалась под санкциями. Также была заморожена часть валютных резервов Банка России. В Евросоюзе запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Разрыв экономических связей может грозить Европе серьезным кризисом. Часть иностранных компаний приостановила работу на российском рынке. Visa и Mastercard введут ограничения в России с 10 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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