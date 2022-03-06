Военный эксперт назвал фактор, ускоряющий проведение спецоперации

06 марта 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что практически вся боеспособная авиация Украины уничтожена Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уничтожение практически всей боеспособной украинской авиации, о чем сообщило Минобороны РФ, значительно ускоряет проведение спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что практически вся боеспособная авиация Украины уничтожена. Кроме того, российские войска уничтожили аэродром украинских Военно-воздушных сил, расположенный в Виннице. «Это не просто ускоряет, это в завершающую фазу переводит спецоперацию. Представьте себе бронетехнику, даже замаскированную, скрытую, которая просто будет расстреливаться высокоточным оружием. Штурмовиками и бомбардировщиками. Это делается элементарно. В том числе, не только самолетами, но и вертолетами, которые могут летать и уничтожать даже ночью», — сказал Алексей Подберезкин. По словам военного эксперта, преимущество российской армии в воздухе позволит уничтожать противника без потерь в личном составе. «Сейчас они совершенно подконтрольны. Беспилотник летает, все время наблюдает, и они расстреливаются, как в тире. Причем, что приятно без угрозы для авиации», — отметил он. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. В Минобороны РФ подчеркивают, что российские вооруженные силы действуют аккуратно, не причиняя вреда мирным жителям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уничтожение практически всей боеспособной украинской авиации, о чем сообщило Минобороны РФ, значительно ускоряет проведение спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что практически вся боеспособная авиация Украины уничтожена. Кроме того, российские войска уничтожили аэродром украинских Военно-воздушных сил, расположенный в Виннице. «Это не просто ускоряет, это в завершающую фазу переводит спецоперацию. Представьте себе бронетехнику, даже замаскированную, скрытую, которая просто будет расстреливаться высокоточным оружием. Штурмовиками и бомбардировщиками. Это делается элементарно. В том числе, не только самолетами, но и вертолетами, которые могут летать и уничтожать даже ночью», — сказал Алексей Подберезкин. По словам военного эксперта, преимущество российской армии в воздухе позволит уничтожать противника без потерь в личном составе. «Сейчас они совершенно подконтрольны. Беспилотник летает, все время наблюдает, и они расстреливаются, как в тире. Причем, что приятно без угрозы для авиации», — отметил он. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. В Минобороны РФ подчеркивают, что российские вооруженные силы действуют аккуратно, не причиняя вреда мирным жителям.