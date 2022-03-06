Военный эксперт назвал фактор, ускоряющий проведение спецоперации

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В Минобороны РФ сообщили, что практически вся боеспособная авиация Украины уничтожена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уничтожение практически всей боеспособной украинской авиации, о чем сообщило Минобороны РФ, значительно ускоряет проведение спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что практически вся боеспособная авиация Украины уничтожена. Кроме того, российские войска уничтожили аэродром украинских Военно-воздушных сил, расположенный в Виннице.

«Это не просто ускоряет, это в завершающую фазу переводит спецоперацию. Представьте себе бронетехнику, даже замаскированную, скрытую, которая просто будет расстреливаться высокоточным оружием. Штурмовиками и бомбардировщиками. Это делается элементарно. В том числе, не только самолетами, но и вертолетами, которые могут летать и уничтожать даже ночью», — сказал Алексей Подберезкин.

По словам военного эксперта, преимущество российской армии в воздухе позволит уничтожать противника без потерь в личном составе. «Сейчас они совершенно подконтрольны. Беспилотник летает, все время наблюдает, и они расстреливаются, как в тире. Причем, что приятно без угрозы для авиации», — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. В Минобороны РФ подчеркивают, что российские вооруженные силы действуют аккуратно, не причиняя вреда мирным жителям.

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Уничтожение практически всей боеспособной украинской авиации, о чем сообщило Минобороны РФ, значительно ускоряет проведение спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что практически вся боеспособная авиация Украины уничтожена. Кроме того, российские войска уничтожили аэродром украинских Военно-воздушных сил, расположенный в Виннице. «Это не просто ускоряет, это в завершающую фазу переводит спецоперацию. Представьте себе бронетехнику, даже замаскированную, скрытую, которая просто будет расстреливаться высокоточным оружием. Штурмовиками и бомбардировщиками. Это делается элементарно. В том числе, не только самолетами, но и вертолетами, которые могут летать и уничтожать даже ночью», — сказал Алексей Подберезкин. По словам военного эксперта, преимущество российской армии в воздухе позволит уничтожать противника без потерь в личном составе. «Сейчас они совершенно подконтрольны. Беспилотник летает, все время наблюдает, и они расстреливаются, как в тире. Причем, что приятно без угрозы для авиации», — отметил он. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. В Минобороны РФ подчеркивают, что российские вооруженные силы действуют аккуратно, не причиняя вреда мирным жителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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