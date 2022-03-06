Пугачева обратилась к поклонникам после шквала слухов

06 марта 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

У поклонников появилась надежда, что Алла Борисовна осталась в России Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слухи о том, что российская певица Алла Пугачева могла уехать из России в Израиль, вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Международная федерация поклонников Allamania решила приехать в подмосковное имение семьи артистки и разузнать, где же все-таки находится народная любимица. Поклонники певицы по традиции собрались на Праздник желтых цветов у замка певицы в деревне Грязь. Они привезли Пугачевой корзину тех самых цветов. Охранник, узнав старых знакомых, сказал, что «сейчас спросит у Максима Александровича (Галкина). Спустя непродолжительное время он вынес поклонникам и съемочной группе одного из телеканалов две больших коробки с подарками от Аллы Борисовны. Он спросил, приехал ли Алексей Золотов — любимый художник Пугачевой, пишет МК . Этот вопрос вдохновил собравшихся, поскольку они посчитали, что такое могла спросить сама певица. «Значит она все-таки в замке, просто не выходит», — радостно успокаивали друг друга собравшиеся. Они радостно начали раздавать подарки — желтые цветы, накрытые колбочками. Кроме того, на дне коробки лежала записка. Строки зачитала управляющая имением: «Алла Борисовна просила передать здоровья и благополучия всем». А потом женщина добавила слова Пугачевой, которые она обычно произносила ежегодно: «Даю доверенность на разрешение весны! Спасибо вам, мои дорогие поклонники!» Ранее светская обозревательница Божена Рынска проинформировала подписчиков в своем Instagram, что Алла Пугачева якобы улетела из России 28 февраля через аэропорт Внуково-3. Она не упомянула, куда уехала артистка и зачем. Немного погодя источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что вместе с внуками и детьми Пугачева отправилась в Израиль из-за ситуации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Слухи о том, что российская певица Алла Пугачева могла уехать из России в Израиль, вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Международная федерация поклонников Allamania решила приехать в подмосковное имение семьи артистки и разузнать, где же все-таки находится народная любимица. Поклонники певицы по традиции собрались на Праздник желтых цветов у замка певицы в деревне Грязь. Они привезли Пугачевой корзину тех самых цветов. Охранник, узнав старых знакомых, сказал, что «сейчас спросит у Максима Александровича (Галкина). Спустя непродолжительное время он вынес поклонникам и съемочной группе одного из телеканалов две больших коробки с подарками от Аллы Борисовны. Он спросил, приехал ли Алексей Золотов — любимый художник Пугачевой, пишет МК. Этот вопрос вдохновил собравшихся, поскольку они посчитали, что такое могла спросить сама певица. «Значит она все-таки в замке, просто не выходит», — радостно успокаивали друг друга собравшиеся. Они радостно начали раздавать подарки — желтые цветы, накрытые колбочками. Кроме того, на дне коробки лежала записка. Строки зачитала управляющая имением: «Алла Борисовна просила передать здоровья и благополучия всем». А потом женщина добавила слова Пугачевой, которые она обычно произносила ежегодно: «Даю доверенность на разрешение весны! Спасибо вам, мои дорогие поклонники!» Ранее светская обозревательница Божена Рынска проинформировала подписчиков в своем Instagram, что Алла Пугачева якобы улетела из России 28 февраля через аэропорт Внуково-3. Она не упомянула, куда уехала артистка и зачем. Немного погодя источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что вместе с внуками и детьми Пугачева отправилась в Израиль из-за ситуации на Украине.