РИАН: на Украине против армии РФ воюет «Грузинский легион»

Финансированием «Грузинского национального легиона» занимается Михаил Саакашвили, уверяет РИА «Новости» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине действует диверсионно-разведывательная группа «Грузинский национальный легион», члены которой участвовали в боевых действиях в Афганистане и Ираке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченный источник, знакомый с ситуацией. Действия «Грузинского национального легиона» координируют Вооруженные силы Украины.

«„Грузинский национальный легион“ состоит примерно из 25 человек, преимущественно граждан Грузии. Действует в качестве диверсионно-разведывательной группы в основном в Луганской области Украины», — цитирует источник РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, добровольцев выбирают в Грузии из числа националистов, которые имеют опыт ведения боевых действий против России. Также в легион попадают участники грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Кроме того, некоторые наемники прошли Ирак и Афганистан в составе Вооруженных сил Грузии.

Источник сообщает, что финансовое обеспечение легиона курирует экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Деньги поступают через различные фонды США, отметил источник. Деятельность легиона курируют Вооруженные силы и спецслужбы Украины, считает он.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах. После Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили основные националистические группировки на Украине. По данным ведомство, из-за этого Киев начал задействовать иностранных наемников.

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