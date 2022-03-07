Востоковед: «Талибан» готовит войну у границ России

Нападение исламских боевиков на Таджикистан и Узбекистан заставит Россию перебросить часть войск в Азию, считает Андрей Серенко Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава МВД Афганистана, участник движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Сираджуддин Хаккани готов начать вторжение в Центральную Азию и открыть второй фронт против России. Такое мнение высказал эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. Он предположил, что вторжение исламских боевиков заставит Кремль перебросить часть войск РФ в Таджикистан.

«Очевидно, что вторжение боевиков из Афганистана, которое пройдет под флагом ИГИЛ и „Ансаруллах“ (запрещенные в РФ террористические организации), заставит Путина перебросить часть российских сил с украинского фронта в Таджикистан. Это может оказаться серьезной поддержкой украинцам», — написал Андрей Серенко в своем telegram-канале со ссылкой на афганских наблюдателей.

По словам востоковеда, Хаккани начал передислокацию джихадистов из «Ансаруллаха» (запрещенная в РФ террористическая организация) в северные провинции Афганистана. Туда же были направлены основные силы боевиков афганского филиала ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). По мнению Серенко, Хаккани договорился с США и теперь планирует вторгнуться в Центральную Азию. Предположительно, боевики в ближайшие недели могут напасть на Таджикистан и Узбекистан, приводит востоковед данные афганских источников.

Талибы захватили власть в Афганистане 15 августа 2021 года. В конце августа военные США покинули страну после 20-летнего присутствия. В сентябре талибы взяли под контроль последнюю из 34 провинцию Панджшер. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сотрудничать с временным правительством, сообщает «Национальная служба новостей».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах. После Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили основные националистические группировки на Украине. По данным ведомства, из-за этого Киев начал задействовать иностранных наемников.

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