Депутат ГД предложил закрыть въезд в РФ уехавшим знаменитостям

Те, кто сбежал из России, нужно закрыть обратный въезд в страну, считает Султан Хамзаев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить въезд в Россию тем актерам и бизнесменам, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. По его мнению, в такое время необходимо объединяться для укрепления РФ.

«Считаю, что нужна технология блокировки возврата „сбежавших гастролеров“. Те, кто в ответственное время покидают свою страну, видимо, считают своей родиной другое государство. Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал», — цитирует Султана Хамзаева РИА «Новости».

Депутат считает, что сейчас гражданам РФ нужно объединяться ради развития и укрепления России. По словам Хамзаева, ситуация в мире показала, что в стране появилась группа паникеров, которые пытаются дестабилизировать ситуацию.

Ранее экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что те, кто стремится уехать на Запад, навсегда останутся там «людьми второго сорта». По ее мнению, российских эмигрантов могут в любой момент затравить и «выставить на мороз». Журналистка Божена Рынска перед этим сообщила, что певица Алла Пугачева якобы покинула Россию 28 февраля. Народная артистка СССР вместе с детьми Елизаветой и Гарри могал вылететь из аэропорта Внуково-3, передает «Утро.ру». Позже появилась информация, что Пугачева находится в Израиле, сообщают «Дни.ру». До этого СМИ сообщили, что из России улетела журналистка Ксения Собчак, но позднее та опровергла эти слухи. Собчак заявила, что уехала на отдых с сыном, у которого начались школьные каникулы, передает «Национальная служба новостей».

Отъезд многих известных людей за рубеж связывают с началом проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину докладывают о медийных личностях, которые выступают против спецоперации.

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