Военный эксперт назвал главную сложность для РФ в спецоперации

Большая часть ЛНР освобождена, сообщили ранее представители республики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Быстро освободить территорию Луганской Народной Республики помешало то, что позиции ВСУ и националистов расположены в жилых кварталах. Об этом URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя новые данные Министерства обороны РФ о ходе спецоперации на Украине.

«Пока остаются еще украинские подразделения ВСУ и нацбатов, которые расположены в городах на территории ЛНР и за ее пределами. Они продолжают вести поражающий огонь по населенным пунктам республики. Проблема в том, что они располагают свою боевую технику, огневые позиции среди домов, на территории Украины или ЛНР, и Россия не может наносить по ним поражающие удары без риска зацепить жилые дома и мирных жителей. Мы вынуждены проводить операцию точными ударами, как хирург, когда проводит операцию ювелирными движениями, чтобы обезвредить противника», — сказал Виктор Литовкин.

По его словам, военным приходится идти на большой риск, чтобы обезвредить такие точки. «Во двор жилого дома ставят системы залпового огня и с ее помощью наносят удары. В просветах между жилых домов летят ракеты, а по ним назад стрелять невозможно. Снаряды ведь не всегда летят точно. Есть нормальное отклонение артиллерийского снаряда — 25 метров. Там может быть жилой дом. Кроме того, снаряд разбрасывает осколки на 60 метров вокруг себя. Люди могут пострадать, тем более, что людей не выпускают из квартир. Надо проникнуть в эти кварталы, захватить систему и вывести ее из строя. Это непросто, потому что эти позиции тщательно охраняются», — объяснил полковник в отставке.

Он также оценил результаты освобождения населенных пунктов. Максимальная территория ЛНР освобождена от радикалов, отметил Литовкин. «С каждым днем все ближе и ближе момент победы и момент полного освобождения. Стоит взглянуть на карту, и увидим, что некоторые границы ЛНР уже освобождены, некоторые в ближайшее время будут освобождены», — сказал он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины, 24 февраля 2022 года. По данным Минобороны РФ, украинские националисты использовали в качестве «живого щита» 150 мирных жителей во время столкновения с народной милицией Донецкой народной республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что большая часть территории республики освобождена.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам