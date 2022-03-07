Минобороны РФ: националисты взяли в заложники 150 мирных жителей

Во время столкновения с народной милицией националисты использовали гражданских как «живой щит», заявляют в Минобороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты использовали в качестве «живого щита» 150 мирных жителей во время столкновения с народной милицией Донецкой народной республики в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате стрельбы были убиты четыре мирных жителя.

«Вчера, около 18:00 московского времени, на проспекте Победы в городе Мариуполь военнослужащие столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими в качестве „живого щита“. Обнаружив бойцов народной милиции украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан», — сообщил Игорь Конашенков в ходе брифинга, опубликованного РИА «Новости».

По данным Минобороны РФ, в результате перестрелки националисты убили четырех человек и ранили еще пять гражданских. Остальные освобожденные мирные жители были выведены бойцами народной милиции на подконтрольные ДНР территории.

Ранее вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на Украине, объявили режим тишины. Военные открыли гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя. Харькова и Сум. Это уже вторая попытка организовать эвакуацию мирных жителей. До этого Украина и Россия договорились о временном прекращении огня 5 марта для организации гуманитарных коридоров. После он был отменен. Минобороны РФ заявило, что украинские националисты воспользовались ситуацией для укрепления своих позиций.

Кремль объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Третья встреча Москвы и Киева должна состояться в ближайшие дни. Первые два раунда переговоров прошли на территории Беларуси.

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