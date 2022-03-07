Россия и Украина проводят переговоры, объявлен режим тишины. Что известно к вечеру 7 марта

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Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург, автобус, пассажиры
На Украине объявили эвакуацию жителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина проводят третий раунд переговоров по спецоперации. Минобороны РФ объявили режим тишины для эвакуации населения. URA.RU сообщает основные события о ходе спецоперации к вечеру 7 марта.

  • Вооруженные силы РФ объявили на Украине режим тишины для эвакуации жителей из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум. Украина отказалась от предложения РФ об открытии гуманитарных коридоров с выходом в Россию;
  • России удалось взять под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. В Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о полном окружении Мариуполя;
  • Украина и Россия проводят третий раунд переговоров в Белоруссии. Делегацию из РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский;
  • Большую часть Луганской Народной республики освободили, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Быстрому освобождению ЛНР и ДНР помешало размещение позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилых кварталах, сказал URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин;
  • Украинские националисты взяли в заложники 150 мирных жителей и использовали их как живой щит во время столкновения с народной милицией ДНР в Мариуполе. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев сказал URA.RU, что ВСУ и националисты Украины применяют тактику международных террористических организаций, когда прикрываются мирным населением как щитом.

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Россия и Украина проводят третий раунд переговоров по спецоперации. Минобороны РФ объявили режим тишины для эвакуации населения. URA.RU сообщает основные события о ходе спецоперации к вечеру 7 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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