На Украине объявили эвакуацию жителей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия и Украина проводят третий раунд переговоров по спецоперации. Минобороны РФ объявили режим тишины для эвакуации населения. URA.RU сообщает основные события о ходе спецоперации к вечеру 7 марта.
- Вооруженные силы РФ объявили на Украине режим тишины для эвакуации жителей из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум. Украина отказалась от предложения РФ об открытии гуманитарных коридоров с выходом в Россию;
- России удалось взять под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. В Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о полном окружении Мариуполя;
- Украина и Россия проводят третий раунд переговоров в Белоруссии. Делегацию из РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский;
- Большую часть Луганской Народной республики освободили, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Быстрому освобождению ЛНР и ДНР помешало размещение позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилых кварталах, сказал URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин;
- Украинские националисты взяли в заложники 150 мирных жителей и использовали их как живой щит во время столкновения с народной милицией ДНР в Мариуполе. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев сказал URA.RU, что ВСУ и националисты Украины применяют тактику международных террористических организаций, когда прикрываются мирным населением как щитом.
Подписывайтесь на URA.RU в