Anex Tour приостановил поездки за рубеж

Российские туристы смогут вернуться домой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Туроператор Anex Tour приостановил зарубежные рейсы из-за риска ареста самолетов. Об этом рассказала глава «Ростуризма» Зарина Догузова.

«По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолетов. Рейсы для возвращения в Россию продолжаются, туроператор поможет своим туристам вернуться домой», — написала Догузова в своем telegram-канале.

Ранее авиакомпания «Победа» сообщила об отмене полетов за границу с 8 марта до конца месяца. Об аналогичном решении заявили в компании Azur air. «Аэрофлот» временно приостанавливает почти все рейсы за рубеж, сообщает «Ридус». Туроператоры Coral Travel и Sunmar отменили все вылеты с 5 до 28 марта, сообщает телеканал 360 со ссылкой на российскую ассоциацию туроператоров.