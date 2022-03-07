Anex Tour приостановил поездки за рубеж

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Аэропорт Шереметьево, терминал
Российские туристы смогут вернуться домой Фото:

Туроператор Anex Tour приостановил зарубежные рейсы из-за риска ареста самолетов. Об этом рассказала глава «Ростуризма» Зарина Догузова.

«По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолетов. Рейсы для возвращения в Россию продолжаются, туроператор поможет своим туристам вернуться домой», — написала Догузова в своем telegram-канале.

Ранее авиакомпания «Победа» сообщила об отмене полетов за границу с 8 марта до конца месяца. Об аналогичном решении заявили в компании Azur air. «Аэрофлот» временно приостанавливает почти все рейсы за рубеж, сообщает «Ридус». Туроператоры Coral Travel и Sunmar отменили все вылеты с 5 до 28 марта, сообщает телеканал 360 со ссылкой на российскую ассоциацию туроператоров.

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Туроператор Anex Tour приостановил зарубежные рейсы из-за риска ареста самолетов. Об этом рассказала глава «Ростуризма» Зарина Догузова. «По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолетов. Рейсы для возвращения в Россию продолжаются, туроператор поможет своим туристам вернуться домой», — написала Догузова в своем telegram-канале. Ранее авиакомпания «Победа» сообщила об отмене полетов за границу с 8 марта до конца месяца. Об аналогичном решении заявили в компании Azur air. «Аэрофлот» временно приостанавливает почти все рейсы за рубеж, сообщает «Ридус». Туроператоры Coral Travel и Sunmar отменили все вылеты с 5 до 28 марта, сообщает телеканал 360 со ссылкой на российскую ассоциацию туроператоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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