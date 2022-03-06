06 марта 2022
05 марта 2022
04 марта 2022

Осыпавший россиян деньгами миллиардер взялся спасти РФ от санкций

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Миллиардер Игорь Рыбаков на вручении своей премии «Учитель – сердце школы». Магнитогорск, рыбаков игорь, миллиардер
Игорь Рыбаков решил помочь предпринимателям в сфере недвижимости Фото:

Челябинский миллиардер, предприниматель, совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков выделил 3 млрд рублей для поддержки бизнеса в условиях санкций. Ранее Рыбаков осыпал гостей форума долларовыми купюрами.

«В свете текущей дистресс турбуленции на фондовых рынках, я принял решение помочь предпринимателям в сфере недвижимости — секторе, который я давно знаю и который мне близок. И выделил на это 3 млрд рублей», — сказал Игорь Рыбаков, сообщили URA.RU в его пресс-службе.

По его словам, в ближайшие три месяца сумму могут увеличить. Поддержку окажут компаниям, попавшим в кассовый разрыв на финальной стадии проекта. Среди мер помощи будет предложен выкуп, привлечение инвесторов, консалтинг или включение в состав активов фонда коллективных инвестиций.

Недавно бизнесмен сообщил, что поможет сотрудникам иностранных фирм, которые потеряли места после ухода с российского рынка их компаний. Миллиардер также предлагал отменить льготы и пособия и призвал вместо этого поднимать зарплаты. Рыбаков запомнился еще и тем, что в 2019 году высыпал 20 тысяч долларов на зрителей форума «Синергия» в Санкт-Петербурге.

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Челябинский миллиардер, предприниматель, совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков выделил 3 млрд рублей для поддержки бизнеса в условиях санкций. Ранее Рыбаков осыпал гостей форума долларовыми купюрами. «В свете текущей дистресс турбуленции на фондовых рынках, я принял решение помочь предпринимателям в сфере недвижимости — секторе, который я давно знаю и который мне близок. И выделил на это 3 млрд рублей», — сказал Игорь Рыбаков, сообщили URA.RU в его пресс-службе. По его словам, в ближайшие три месяца сумму могут увеличить. Поддержку окажут компаниям, попавшим в кассовый разрыв на финальной стадии проекта. Среди мер помощи будет предложен выкуп, привлечение инвесторов, консалтинг или включение в состав активов фонда коллективных инвестиций. Недавно бизнесмен сообщил, что поможет сотрудникам иностранных фирм, которые потеряли места после ухода с российского рынка их компаний. Миллиардер также предлагал отменить льготы и пособия и призвал вместо этого поднимать зарплаты. Рыбаков запомнился еще и тем, что в 2019 году высыпал 20 тысяч долларов на зрителей форума «Синергия» в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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