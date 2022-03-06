Осыпавший россиян деньгами миллиардер взялся спасти РФ от санкций

Игорь Рыбаков решил помочь предпринимателям в сфере недвижимости Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский миллиардер, предприниматель, совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков выделил 3 млрд рублей для поддержки бизнеса в условиях санкций. Ранее Рыбаков осыпал гостей форума долларовыми купюрами.

«В свете текущей дистресс турбуленции на фондовых рынках, я принял решение помочь предпринимателям в сфере недвижимости — секторе, который я давно знаю и который мне близок. И выделил на это 3 млрд рублей», — сказал Игорь Рыбаков, сообщили URA.RU в его пресс-службе.

По его словам, в ближайшие три месяца сумму могут увеличить. Поддержку окажут компаниям, попавшим в кассовый разрыв на финальной стадии проекта. Среди мер помощи будет предложен выкуп, привлечение инвесторов, консалтинг или включение в состав активов фонда коллективных инвестиций.

Недавно бизнесмен сообщил, что поможет сотрудникам иностранных фирм, которые потеряли места после ухода с российского рынка их компаний. Миллиардер также предлагал отменить льготы и пособия и призвал вместо этого поднимать зарплаты. Рыбаков запомнился еще и тем, что в 2019 году высыпал 20 тысяч долларов на зрителей форума «Синергия» в Санкт-Петербурге.