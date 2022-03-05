Челябинский миллиардер поможет работникам зарубежных компаний. Видео

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Миллиардер Игорь Рыбаков на вручении своей премии «Учитель – сердце школы». Магнитогорск, рыбаков игорь, миллиардер
Пока миллиардер предоставит рабочие места только выпускникам физтеха Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков решил помочь сотрудникам иностранных фирм, потерявшим места после ухода из РФ из-за санкций их работодателей. Пока совладелец «Технониколь» в своем YouTube-канале просит связаться с ним выпускников московского физико-математического института.

«Я решил в своем клубе „ФизТехСоюз“, выпускником которого я являюсь, объявить сбор всех тех, кто учился со мной в физтехе, и кого уволили. Пишите мне в социальные сети в Direct. Я рассмотрю вас на принятие в свои проекты», — сообщил Рыбаков в своем видео.

Предприниматель добавил, что для предоставления людям рабочих мест он начал реализовывать несколько проектов. По словам Рыбакова, пока он будет работать только с выпускниками физтехов.

Ранее Рыбаков предупреждал россиян, что США может отключить смартфоны жителей. По мнению миллиардера, Америка может оказать очень сильное влияние на Россию. В связи с необоснованно жесткими санкциями со стороны ЕС, введенными из-за начала спецоперации РФ на Украине, об уходе с российского рынка заявил ряд зарубежных компаний. Однако в правительстве РФ уверены, что санкционные товары смогут заменить местные производители и страны, не поддержавшие ограничения.

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Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков решил помочь сотрудникам иностранных фирм, потерявшим места после ухода из РФ из-за санкций их работодателей. Пока совладелец «Технониколь» в своем YouTube-канале просит связаться с ним выпускников московского физико-математического института. «Я решил в своем клубе „ФизТехСоюз“, выпускником которого я являюсь, объявить сбор всех тех, кто учился со мной в физтехе, и кого уволили. Пишите мне в социальные сети в Direct. Я рассмотрю вас на принятие в свои проекты», — сообщил Рыбаков в своем видео. Предприниматель добавил, что для предоставления людям рабочих мест он начал реализовывать несколько проектов. По словам Рыбакова, пока он будет работать только с выпускниками физтехов. Ранее Рыбаков предупреждал россиян, что США может отключить смартфоны жителей. По мнению миллиардера, Америка может оказать очень сильное влияние на Россию. В связи с необоснованно жесткими санкциями со стороны ЕС, введенными из-за начала спецоперации РФ на Украине, об уходе с российского рынка заявил ряд зарубежных компаний. Однако в правительстве РФ уверены, что санкционные товары смогут заменить местные производители и страны, не поддержавшие ограничения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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