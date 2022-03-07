07 марта 2022

Кулеба: Киев попросил о прямых переговорах Путина и Зеленского

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, переговоры, стол переговоров, зеленский владимир
Об этом сообщил Дмитрий Кулеба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти просят о прямых переговорах президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы давно хотели прямого разговора между президентом Украины и Владимиром Путиным, потому что все мы понимаем, что именно он принимает окончательные решения, особенно сейчас», — сказал Кулеба в прямом эфире, передает Reuters. По его словам, Зеленский «ничего не боится, в том числе и прямой встречи с Путиным». Он призвал Путина тоже не боятся.

По словам главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, в ближайшем будущем пройдут четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча назначена в Белоруссии, дата пока не известна.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

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Украинские власти просят о прямых переговорах президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы давно хотели прямого разговора между президентом Украины и Владимиром Путиным, потому что все мы понимаем, что именно он принимает окончательные решения, особенно сейчас», — сказал Кулеба в прямом эфире, передает Reuters. По его словам, Зеленский «ничего не боится, в том числе и прямой встречи с Путиным». Он призвал Путина тоже не боятся. По словам главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, в ближайшем будущем пройдут четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча назначена в Белоруссии, дата пока не известна. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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