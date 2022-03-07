Кулеба: Киев попросил о прямых переговорах Путина и Зеленского

08 марта 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти просят о прямых переговорах президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы давно хотели прямого разговора между президентом Украины и Владимиром Путиным, потому что все мы понимаем, что именно он принимает окончательные решения, особенно сейчас», — сказал Кулеба в прямом эфире, передает Reuters. По его словам, Зеленский «ничего не боится, в том числе и прямой встречи с Путиным». Он призвал Путина тоже не боятся. По словам главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, в ближайшем будущем пройдут четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча назначена в Белоруссии, дата пока не известна. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские власти просят о прямых переговорах президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы давно хотели прямого разговора между президентом Украины и Владимиром Путиным, потому что все мы понимаем, что именно он принимает окончательные решения, особенно сейчас», — сказал Кулеба в прямом эфире, передает Reuters. По его словам, Зеленский «ничего не боится, в том числе и прямой встречи с Путиным». Он призвал Путина тоже не боятся. По словам главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, в ближайшем будущем пройдут четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча назначена в Белоруссии, дата пока не известна. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.