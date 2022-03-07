07 марта 2022

Минобороны: Россия объявила на Украине режим тишины 8 марта

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Россия объявила режим тишины на Украине 8 марта для эвакуации населения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия объявила «режим тишины» для выхода мирных жителей из городов Украины 8 марта. Эвакуация населения будет производиться из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя. Об этом сообщили в координационном штабе по гуманитарному реагированию РФ.

«Россия с 10:00 мск 8 марта объявляет „режим тишины“ для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя», — доложили в Гумштабе. Информацию ведомства передает РИА «Новости».

Ранее режим тишины во время спецоперации РФ на Украине был объявлен 7 марта с 10:00 по московскому времени. Российские военные открыли гуманитарные коридоры для отхода беженцев из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Однако ВСУ сорвали эвакуацию населения. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Мизинцева, украинские националисты под угрозой расправы не выпускали оттуда мирных жителей и иностранных граждан. Кроме того, националисты Украины устроили по меньшей мере 172 обстрела во время объявленного в режима тишины.

Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Вооруженные силы РФ начали 24 февраля после эскалации военного конфликта в Донбассе. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, не является оккупация Украины, Россия своими действиями отражает агрессию в свой адрес. По сообщениям Минобороны РФ, российская армия атакует объекты военной инфраструктуры, к гражданскому населению и украинским пленным относится корректно, тогда как украинские силы нередко используют мирных жителей в качестве живого щита и допускают издевательства над пленными.

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Россия объявила «режим тишины» для выхода мирных жителей из городов Украины 8 марта. Эвакуация населения будет производиться из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя. Об этом сообщили в координационном штабе по гуманитарному реагированию РФ. «Россия с 10:00 мск 8 марта объявляет „режим тишины“ для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя», — доложили в Гумштабе. Информацию ведомства передает РИА «Новости». Ранее режим тишины во время спецоперации РФ на Украине был объявлен 7 марта с 10:00 по московскому времени. Российские военные открыли гуманитарные коридоры для отхода беженцев из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Однако ВСУ сорвали эвакуацию населения. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Мизинцева, украинские националисты под угрозой расправы не выпускали оттуда мирных жителей и иностранных граждан. Кроме того, националисты Украины устроили по меньшей мере 172 обстрела во время объявленного в режима тишины. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Вооруженные силы РФ начали 24 февраля после эскалации военного конфликта в Донбассе. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, не является оккупация Украины, Россия своими действиями отражает агрессию в свой адрес. По сообщениям Минобороны РФ, российская армия атакует объекты военной инфраструктуры, к гражданскому населению и украинским пленным относится корректно, тогда как украинские силы нередко используют мирных жителей в качестве живого щита и допускают издевательства над пленными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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