В Киеве заявили, что Украина заинтересована в работе гумкоридоров

Подоляк не захотел озвучивать некоторые договоренности по гумкоридорам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украине крайне важны гуманитарные коридоры, так как по ним может выйти мирное население страны. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали. Это нужно в интересах наших людей», — заявил Подоляк, передает РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас есть определенные договоренности по гумкоридорам, но их лучше не озвучивать, чтобы не сорвать. Кроме того, по его мнению, после третьего раунда переговоров Украины и России есть некоторые положительные подвижки на эту тему.

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине обвинил украинских властей в несостоятельности и неспособности обеспечить функционирование гумкоридоров, особенно в районе больших городов. В то же время комитет сообщил, что Россия делает все, чтобы обеспечить безопасность передвижения мирного населения, однако Украина всячески пытается сорвать эвакуацию граждан.