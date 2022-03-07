07 марта 2022

Россия обвинила Украину в гуманитарной катастрофе

© Служба новостей «URA.RU»
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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автоматчик, армия, военные, солдаты
Обстановка в крупных городах Украины приобрела характер гуманитарной катастрофы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обстановка в большом количестве населенных пунктов, особенно в крупных городах приобрела характер гуманитарной катастрофы. Об этом заявил Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

«По причине несостоятельности и неспособности украинской стороны обеспечить функционирование гуманитарных коридоров обстановка в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины, в первую очередь в крупных городах: Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе, стремительно ухудшается и приобрела характер гуманитарной катастрофы», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Россия делала все, чтобы обеспечить безопасность гуманитарных коридоров. В комитете рассказали о том, что с 5 по 7 марта в ведомство поступило более двух миллионов обращений с просьбами об эвакуации. Представители органа сообщили, что учитывая количество обращений, Россия готова подготовить и провести гуманитарную операцию. Они подчеркнули, что ее результативность будет зависеть от украинской стороны, поскольку подобные вопросы полностью находятся в компетенции Киева.

8 марта в России объявлен «режим тишины». В этот день будет произведена эвакуация мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя. 7 марта уже была предпринята попытка вывести людей из страны, однако ВСУ сорвали эвакуацию населения. В этот день было зафиксировано 172 обстрела со стороны украинских войск и националистов.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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Обстановка в большом количестве населенных пунктов, особенно в крупных городах приобрела характер гуманитарной катастрофы. Об этом заявил Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине. «По причине несостоятельности и неспособности украинской стороны обеспечить функционирование гуманитарных коридоров обстановка в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины, в первую очередь в крупных городах: Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе, стремительно ухудшается и приобрела характер гуманитарной катастрофы», — говорится в заявлении. Подчеркивается, что Россия делала все, чтобы обеспечить безопасность гуманитарных коридоров. В комитете рассказали о том, что с 5 по 7 марта в ведомство поступило более двух миллионов обращений с просьбами об эвакуации. Представители органа сообщили, что учитывая количество обращений, Россия готова подготовить и провести гуманитарную операцию. Они подчеркнули, что ее результативность будет зависеть от украинской стороны, поскольку подобные вопросы полностью находятся в компетенции Киева. 8 марта в России объявлен «режим тишины». В этот день будет произведена эвакуация мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя. 7 марта уже была предпринята попытка вывести людей из страны, однако ВСУ сорвали эвакуацию населения. В этот день было зафиксировано 172 обстрела со стороны украинских войск и националистов. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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