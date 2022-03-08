Reuters: США передумали запрещать импорт урана из России

09 марта 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

В США, в отличие от России, нет производства или переработки урана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запрет, который анонсировал президент США Джо Байден, на импорт нефти и другого энергосырья из России не содержит запрета на импорт урана. Об этом изданию Reuters сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В США нет производства или переработки урана, хотя несколько компаний заявили, что хотели бы возобновить внутреннее производство в Техасе или Вайоминге. В документе Белого дома, опубликованном после того, как Байден объявил о запрете на нефть и резюмировал российские санкции, уран не упоминается», — отмечает издание. Ранее стало известно, что власти Украины обращались к иностранным компаниям с просьбой помочь открыть предприятия по обогащению урана, передает телеканал 360. Там была активизирована геологоразведка глубинных слоев на территории действующих урановых шахт, а одновременно с этим представители Киева подняли вопрос о создании собственных уранообогатительных предприятий, отмечает Nation News. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. Операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Из-за этих действий некоторые европейские страны, а также США объявили о введении против России санкций. Однако эти ограничения наносят огромный ущерб самим гражданам стран-членов Евросоюза. Все это ведет к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек. Действия Запада, в частности призывы оказывать все больше давления на РФ посредством санкций, оторваны от реальности, заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России (МИД РФ) Дмитрий Биричевский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запрет, который анонсировал президент США Джо Байден, на импорт нефти и другого энергосырья из России не содержит запрета на импорт урана. Об этом изданию Reuters сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В США нет производства или переработки урана, хотя несколько компаний заявили, что хотели бы возобновить внутреннее производство в Техасе или Вайоминге. В документе Белого дома, опубликованном после того, как Байден объявил о запрете на нефть и резюмировал российские санкции, уран не упоминается», — отмечает издание. Ранее стало известно, что власти Украины обращались к иностранным компаниям с просьбой помочь открыть предприятия по обогащению урана, передает телеканал 360. Там была активизирована геологоразведка глубинных слоев на территории действующих урановых шахт, а одновременно с этим представители Киева подняли вопрос о создании собственных уранообогатительных предприятий, отмечает Nation News. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. Операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Из-за этих действий некоторые европейские страны, а также США объявили о введении против России санкций. Однако эти ограничения наносят огромный ущерб самим гражданам стран-членов Евросоюза. Все это ведет к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек. Действия Запада, в частности призывы оказывать все больше давления на РФ посредством санкций, оторваны от реальности, заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России (МИД РФ) Дмитрий Биричевский.