Российские банки взвинтили тарифы на карты с UnionPay

09 марта 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Накануне «Тинькофф банк», Альфа-банк и Сбербанк объявили о готовности выпустить карты «Мир» на UnionPay Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские банки, выпускающие карты с международной платежной системой UnionPay (Китай), увеличили стоимость их выпуска и обслуживания. Изменения ввели как минимум Россельхозбанк и банк «Санкт-Петербург». Об этом URA.RU сообщили читатели. В социальных сетях кредитных организаций люди также возмущены из-за новых тарифов. «Вчера я заказал карту UnionPay Classic с обслуживанием 200 рублей в год, предварительно уточнив условия у оператора. А сегодня мне звонят из банка и предлагают ее за 9,5 тысячи рублей. Я еще ни разу не имел отношения с вашим банком. Как вы думаете, какое у меня создалось впечатление и скольким своим друзьями знакомым я вас порекомендую?», — пожаловался 7 марта Олег Пичаев в комментариях под постом Россельхозбанка в социальной сети «ВКонтакте». В соцсетях банк, как правило, отвечает однотипно: «Мы понимаем ваши эмоции, вы безусловно, вправе отказаться от карты. <…> Мы изначально рекомендуем UnionPay только тем, кто собирается в путешествие или активно оплачивает товары и услуги в странах, кроме Турции, Вьетнама, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана» (там сейчас принимают карты «Мир» — прим. URA.RU). Корреспонденту URA.RU в службе поддержки Россельхозбанка рассказали, что деньги взимаются только за выпуск карты, работающей на UnionPay: 7,5 тысячи рублей — за обезличенную, 9,5 тысячи рублей — за именную. Карты теперь бессрочные. Дополнительных комиссий нет. «Прогнозировать очень сложно [что будет с ценами]. Но, скорее всего, комиссия сохранится в таком размере», — констатировали в банке. В ряде случаев за срочный выпуск карты в банках просят несколько десятков тысяч рублей. Так, комиссия за срочный выпуск (2 часа) пластика с UnionPay в банке «Санкт-Петербург» равна 50 тысячам рублей. В социальных сетях банка «Санкт-Петербург» многие тоже возмущены изменением цен на UnionPay. Предлагаемая комиссия за заказ карты — десять тысяч рублей, за годовое обслуживание — пять тысяч рублей. «Тариф подняли в связи с тем, что мы не готовились к такому скачку спроса и испытываем дефицит плаcтика. Быстро организовать логистику доставки нового пластика мы можем только по высокой цене, поэтому вынуждены временно поднять стоимость. Вероятно, в ближайшее время ситуация изменится, и мы непременно вернемся к прежним условиям (ориентировочный срок — около двух недель)», — 6 марта заверили клиентов в банке. После начала специальной операции РФ на Украине 24 февраля многие страны ввели санкции против России, зарубежные компании приостановили свою работу в РФ. Так, Visa и Mastercard 10 марта введут ограничения при использовании их платежных систем. UnionPay можно использовать в 180 странах и регионах мира. В России карту с этой системой оформляют в Россельхозбанке, Газпромбанке, банке «Солидарность», банке «Санкт-Петербург», Промсвязьбанке (отключен от SWIFT), банке «ВБРР», Примсоцбанке, банке «Приморье», банке «Зенит» и «Почта банке». Кроме того, «Тинькофф банк», Альфа-банк и Сбербанк уже объявили, что планируют выпустить карты «Мир» на UnionPay. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские банки, выпускающие карты с международной платежной системой UnionPay (Китай), увеличили стоимость их выпуска и обслуживания. Изменения ввели как минимум Россельхозбанк и банк «Санкт-Петербург». Об этом URA.RU сообщили читатели. В социальных сетях кредитных организаций люди также возмущены из-за новых тарифов. «Вчера я заказал карту UnionPay Classic с обслуживанием 200 рублей в год, предварительно уточнив условия у оператора. А сегодня мне звонят из банка и предлагают ее за 9,5 тысячи рублей. Я еще ни разу не имел отношения с вашим банком. Как вы думаете, какое у меня создалось впечатление и скольким своим друзьями знакомым я вас порекомендую?», — пожаловался 7 марта Олег Пичаев в комментариях под постом Россельхозбанка в социальной сети «ВКонтакте». В соцсетях банк, как правило, отвечает однотипно: «Мы понимаем ваши эмоции, вы безусловно, вправе отказаться от карты. <…> Мы изначально рекомендуем UnionPay только тем, кто собирается в путешествие или активно оплачивает товары и услуги в странах, кроме Турции, Вьетнама, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана» (там сейчас принимают карты «Мир» — прим. URA.RU). Корреспонденту URA.RU в службе поддержки Россельхозбанка рассказали, что деньги взимаются только за выпуск карты, работающей на UnionPay: 7,5 тысячи рублей — за обезличенную, 9,5 тысячи рублей — за именную. Карты теперь бессрочные. Дополнительных комиссий нет. «Прогнозировать очень сложно [что будет с ценами]. Но, скорее всего, комиссия сохранится в таком размере», — констатировали в банке. В ряде случаев за срочный выпуск карты в банках просят несколько десятков тысяч рублей. Так, комиссия за срочный выпуск (2 часа) пластика с UnionPay в банке «Санкт-Петербург» равна 50 тысячам рублей. В социальных сетях банка «Санкт-Петербург» многие тоже возмущены изменением цен на UnionPay. Предлагаемая комиссия за заказ карты — десять тысяч рублей, за годовое обслуживание — пять тысяч рублей. «Тариф подняли в связи с тем, что мы не готовились к такому скачку спроса и испытываем дефицит плаcтика. Быстро организовать логистику доставки нового пластика мы можем только по высокой цене, поэтому вынуждены временно поднять стоимость. Вероятно, в ближайшее время ситуация изменится, и мы непременно вернемся к прежним условиям (ориентировочный срок — около двух недель)», — 6 марта заверили клиентов в банке. После начала специальной операции РФ на Украине 24 февраля многие страны ввели санкции против России, зарубежные компании приостановили свою работу в РФ. Так, Visa и Mastercard 10 марта введут ограничения при использовании их платежных систем. UnionPay можно использовать в 180 странах и регионах мира. В России карту с этой системой оформляют в Россельхозбанке, Газпромбанке, банке «Солидарность», банке «Санкт-Петербург», Промсвязьбанке (отключен от SWIFT), банке «ВБРР», Примсоцбанке, банке «Приморье», банке «Зенит» и «Почта банке». Кроме того, «Тинькофф банк», Альфа-банк и Сбербанк уже объявили, что планируют выпустить карты «Мир» на UnionPay.