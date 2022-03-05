Россиянам рассказали про замену Visa и Mastercard за рубежом

Вместо карт Visa и Mastercard для оплаты покупок за рубежном можно использовать карту «Мир»-UnionPay, помимо России она принимается еще в 180 странах. Об этом сообщили Национальной Системе Платежных Карт (НСПК).
«Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту „Мир“-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с Union Pay», — проинформировали в НСПК. Сообщение передает РБК в своем telegram-канале.
Ранее Visa объявила о прекращении транзакций в РФ в ближайшие дни. Также о приостановке оказания услуг на территории России заявили в компании Mastercard. Карты Сбербанка Visa и Mastercard продолжат действовать, решение международных платежных систем об ограничении своей работы в РФ не повлияет на операции внутри страны, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Вместо карт Visa и Mastercard для оплаты покупок за рубежном можно использовать карту «Мир»-UnionPay, помимо России она принимается еще в 180 странах. Об этом сообщили Национальной Системе Платежных Карт (НСПК). «Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту „Мир“-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с Union Pay», — проинформировали в НСПК. Сообщение передает РБК в своем telegram-канале. Ранее Visa объявила о прекращении транзакций в РФ в ближайшие дни. Также о приостановке оказания услуг на территории России заявили в компании Mastercard. Карты Сбербанка Visa и Mastercard продолжат действовать, решение международных платежных систем об ограничении своей работы в РФ не повлияет на операции внутри страны, сообщили в пресс-службе кредитной организации.