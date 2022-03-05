05 марта 2022

Россиянам рассказали про замену Visa и Mastercard за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банкомат банка Открытие. Сургут, банкомат, банковские операции, пластиковая карта
Для Visa и Mastercard нашли альтернативу Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Вместо карт Visa и Mastercard для оплаты покупок за рубежном можно использовать карту «Мир»-UnionPay, помимо России она принимается еще в 180 странах. Об этом сообщили Национальной Системе Платежных Карт (НСПК).

«Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту „Мир“-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с Union Pay», — проинформировали в НСПК. Сообщение передает РБК в своем telegram-канале.

Ранее Visa объявила о прекращении транзакций в РФ в ближайшие дни. Также о приостановке оказания услуг на территории России заявили в компании Mastercard. Карты Сбербанка Visa и Mastercard продолжат действовать, решение международных платежных систем об ограничении своей работы в РФ не повлияет на операции внутри страны, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вместо карт Visa и Mastercard для оплаты покупок за рубежном можно использовать карту «Мир»-UnionPay, помимо России она принимается еще в 180 странах. Об этом сообщили Национальной Системе Платежных Карт (НСПК). «Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту „Мир“-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с Union Pay», — проинформировали в НСПК. Сообщение передает РБК в своем telegram-канале. Ранее Visa объявила о прекращении транзакций в РФ в ближайшие дни. Также о приостановке оказания услуг на территории России заявили в компании Mastercard. Карты Сбербанка Visa и Mastercard продолжат действовать, решение международных платежных систем об ограничении своей работы в РФ не повлияет на операции внутри страны, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...