Половина екатеринбуржцев готова полностью или частично отказаться от иностранных товаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сорок девять процентов жителей Екатеринбурга готова полностью или частично отказаться от товаров компаний, объявивших об уходе с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Двадцать один процент опрошенных полностью откажутся от товаров этих компаний, а 28% в том случае, если смогут найти альтернативу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

«По результатам опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 49% екатеринбуржцев готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка. О готовности продолжить покупать товары западных производителей, поддерживающих санкции, в случае их возвращения сообщил каждый второй опрошенный в городе — 54%», — сообщили в пресс-службе.

Жители Екатеринбурга остро высказались о компаниях, ушедших с рынка РФ:

«Я даже буду против их возвращения в Россию!»;

«Пусть валят!»;

«Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей»;

«Китайских аналогов на всех хватит».

Ранее URA.RU писало, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине. В планах армии РФ провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. После начала спецоперации, некоторые зарубежные компании, осуществляющие работу на территории РФ, решили ее приостановить. Так работу приостановил Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Zara, компания Inditex, сеть кофеен Starbucks. Шведская компания IKEA также приостановила свою работу в РФ. Компания Procter & Gamble остановила инвестиционную деятельность в России и прекратила рекламную активность.

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