Heineken отказался от прибыли екатеринбургской «Патры»

09 марта 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Нидерландский концерн не будет получать прибыль уральского завода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Концерн Heineken, который ранее заявил о приостановке производства и реализации пива под своим флагманским брендом в РФ, отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения. Об этом URA.RU рассказали в компании. «Такое решение принято компанией в связи с развитием ситуации на Украине. Это означает, что компания не будет получать денежные средства, роялти и дивиденды от своего российского подразделения», — говорится в официальном сообщении компании. Как уточнили корреспонденту URA.RU, на заводе «Патра» в Екатеринбурге, который входит в нидерландский концерн, пиво марки Heineken не выпускалось. Остальных брендов изменения не коснутся. «Все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров. Мы также предпринимаем шаги по дальнейшему повышению финансовой и операционной устойчивости бизнеса и поддержке наших сотрудников», — пояснили в компании. В концерне отметили, что следят за ситуацией и оценивают различные стратегические сценарии. Пивоварня «Патра» — бывший завод «Свердловский», открытый в 1980-х годах. Предприятие вошло в концерн Heineken в июне 2005 года. Сегодня «Патра» выпускает 15 марок пива: Amstel, Dr.Diesel, Krušovice, Staropramen, Miller, Gösser, Zlaty Bazant, «Бочкарев», «Охота крепкое», «Остмарк», ПИТ, «Шихан», «Три медведя», «Жигулевское» и «Жигулевское 1978». В российский дивизион Heineken входят семь пивоваренных заводов. Кроме Екатеринбурга производственные площадки расположены в Стерлитамаке (Башкортостан), Нижнем Новгороде, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске. Все они являются филиалами и принадлежат ООО «Объединенные пивоварни Хайнекен». Головной офис расположен в Санкт-Петербурге. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Концерн Heineken, который ранее заявил о приостановке производства и реализации пива под своим флагманским брендом в РФ, отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения. Об этом URA.RU рассказали в компании. «Такое решение принято компанией в связи с развитием ситуации на Украине. Это означает, что компания не будет получать денежные средства, роялти и дивиденды от своего российского подразделения», — говорится в официальном сообщении компании. Как уточнили корреспонденту URA.RU, на заводе «Патра» в Екатеринбурге, который входит в нидерландский концерн, пиво марки Heineken не выпускалось. Остальных брендов изменения не коснутся. «Все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров. Мы также предпринимаем шаги по дальнейшему повышению финансовой и операционной устойчивости бизнеса и поддержке наших сотрудников», — пояснили в компании. В концерне отметили, что следят за ситуацией и оценивают различные стратегические сценарии. Пивоварня «Патра» — бывший завод «Свердловский», открытый в 1980-х годах. Предприятие вошло в концерн Heineken в июне 2005 года. Сегодня «Патра» выпускает 15 марок пива: Amstel, Dr.Diesel, Krušovice, Staropramen, Miller, Gösser, Zlaty Bazant, «Бочкарев», «Охота крепкое», «Остмарк», ПИТ, «Шихан», «Три медведя», «Жигулевское» и «Жигулевское 1978». В российский дивизион Heineken входят семь пивоваренных заводов. Кроме Екатеринбурга производственные площадки расположены в Стерлитамаке (Башкортостан), Нижнем Новгороде, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске. Все они являются филиалами и принадлежат ООО «Объединенные пивоварни Хайнекен». Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.