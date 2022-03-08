В расписание пермского аэропорта вернулись рейсы на юг

В мае рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Перми снова будут совершаться авиарейсы в Симферополь. Компания Nordwind Airlines начнет выполнять полеты со 2 мая. Расписание появилось на сайте пермского аэропорта.

«Пермь — Симферополь, авиакомпания: Nordwind Airlines: 02.05.2022 — 30.05.2022», — говорится в расписании. В мае рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам, вылет в 03:25.

С июня и по конец октября полеты будут выполнятся четыре раза в неделю. Ранее Росавиация приостановила работу нескольких аэропортов на юге РФ и в регионах, близких к границе с Украиной, в том числе и Симферополе. Это решение было принято в связи со спецоперацией России в Украине.