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В расписание пермского аэропорта вернулись рейсы на юг

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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, облака, полет, вид из самолета, самолет, самолет в небе, путешествие
В мае рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам Фото:

Из Перми снова будут совершаться авиарейсы в Симферополь. Компания Nordwind Airlines начнет выполнять полеты со 2 мая. Расписание появилось на сайте пермского аэропорта.

«Пермь — Симферополь, авиакомпания: Nordwind Airlines: 02.05.2022 — 30.05.2022», — говорится в расписании. В мае рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам, вылет в 03:25.

С июня и по конец октября полеты будут выполнятся четыре раза в неделю. Ранее Росавиация приостановила работу нескольких аэропортов на юге РФ и в регионах, близких к границе с Украиной, в том числе и Симферополе. Это решение было принято в связи со спецоперацией России в Украине.

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Из Перми снова будут совершаться авиарейсы в Симферополь. Компания Nordwind Airlines начнет выполнять полеты со 2 мая. Расписание появилось на сайте пермского аэропорта. «Пермь — Симферополь, авиакомпания: Nordwind Airlines: 02.05.2022 — 30.05.2022», — говорится в расписании. В мае рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам, вылет в 03:25. С июня и по конец октября полеты будут выполнятся четыре раза в неделю. Ранее Росавиация приостановила работу нескольких аэропортов на юге РФ и в регионах, близких к границе с Украиной, в том числе и Симферополе. Это решение было принято в связи со спецоперацией России в Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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