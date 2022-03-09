Под новые санкции ЕС попали главы Аэрофлота, VK и сенаторы

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, полубояринов михаил
Михаил Полубояринов попал в список из-за доходов правительства от «Аэрофлота» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз расширил свой санкционный список, добавив туда главу «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, гендиректора VK Владимира Кириенко и более ста членов Совета Федерации. Об этом сообщается в журнале ЕС.

«Полубояринов вместе с 36 другими бизнесменами встретился с [президентом РФ] Владимиром Путиным и членами правительство для обсуждения влияния курса действий в связи с западными санкциями. Он является одним из ведущих бизнесменов, занятых в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству России», — указано в журнале Евросоюза.

Главу VK внесли в санкционный список также из-за значительного дохода правительству РФ. Евросоюз уточнил, что «ВКонтакте ежемесячно посещают более 90% российских интернет-пользователей, и компания входит в топ-5 крупнейших интернет-компаний по общему количеству просмотренных страниц. Она контролирует и управляет тремя крупнейшими и наиболее популярными российскими сайтами».

Также в список внесли 145 сенаторов России. Все они попали туда из-за ратификации «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и между РФ и ЛНР».

Это уже третий пакет санкций от Евросоюза после начала спецоперации РФ на территории Украины. Однако ЕС и ранее вводил множество санкций, например, «список Магнитского». Данные ограничения касались 62 россиян и были введены в 2010 году.

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Евросоюз расширил свой санкционный список, добавив туда главу «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, гендиректора VK Владимира Кириенко и более ста членов Совета Федерации. Об этом сообщается в журнале ЕС. «Полубояринов вместе с 36 другими бизнесменами встретился с [президентом РФ] Владимиром Путиным и членами правительство для обсуждения влияния курса действий в связи с западными санкциями. Он является одним из ведущих бизнесменов, занятых в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству России», — указано в журнале Евросоюза. Главу VK внесли в санкционный список также из-за значительного дохода правительству РФ. Евросоюз уточнил, что «ВКонтакте ежемесячно посещают более 90% российских интернет-пользователей, и компания входит в топ-5 крупнейших интернет-компаний по общему количеству просмотренных страниц. Она контролирует и управляет тремя крупнейшими и наиболее популярными российскими сайтами». Также в список внесли 145 сенаторов России. Все они попали туда из-за ратификации «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и между РФ и ЛНР». Это уже третий пакет санкций от Евросоюза после начала спецоперации РФ на территории Украины. Однако ЕС и ранее вводил множество санкций, например, «список Магнитского». Данные ограничения касались 62 россиян и были введены в 2010 году.
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