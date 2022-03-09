Минобороны предупредило о нападении националистов с химоружием

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Украинские националисты готовят провокацию с использованием химического оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты готовят проведение химической атаки в районе Харькова, для чего недалеко от города выгрузили 80 тонн аммиака. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их как правильно действовать при химической атаке. Все это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в стране были обнаружены биологические лаборатории США, в которых тестировалось биохимическое оружие. Документацию, полученную из украинских лабораторий, изучают специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты.

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Украинские националисты готовят проведение химической атаки в районе Харькова, для чего недалеко от города выгрузили 80 тонн аммиака. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их как правильно действовать при химической атаке. Все это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — говорится в заявлении Минобороны. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в стране были обнаружены биологические лаборатории США, в которых тестировалось биохимическое оружие. Документацию, полученную из украинских лабораторий, изучают специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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