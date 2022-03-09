Минобороны предупредило о нападении националистов с химоружием

09 марта 2022 в 23:06 Размер текста - 17 +

Украинские националисты готовят провокацию с использованием химического оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты готовят проведение химической атаки в районе Харькова, для чего недалеко от города выгрузили 80 тонн аммиака. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их как правильно действовать при химической атаке. Все это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — говорится в заявлении Минобороны. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в стране были обнаружены биологические лаборатории США, в которых тестировалось биохимическое оружие. Документацию, полученную из украинских лабораторий, изучают специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские националисты готовят проведение химической атаки в районе Харькова, для чего недалеко от города выгрузили 80 тонн аммиака. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их как правильно действовать при химической атаке. Все это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — говорится в заявлении Минобороны. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в стране были обнаружены биологические лаборатории США, в которых тестировалось биохимическое оружие. Документацию, полученную из украинских лабораторий, изучают специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты.