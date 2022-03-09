Минобороны предупредило о нападении националистов с химоружием

Украинские националисты готовят проведение химической атаки в районе Харькова, для чего недалеко от города выгрузили 80 тонн аммиака. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их как правильно действовать при химической атаке. Все это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — говорится в заявлении Минобороны.
Украинские националисты готовят проведение химической атаки в районе Харькова, для чего недалеко от города выгрузили 80 тонн аммиака. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их как правильно действовать при химической атаке. Все это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — говорится в заявлении Минобороны. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в стране были обнаружены биологические лаборатории США, в которых тестировалось биохимическое оружие. Документацию, полученную из украинских лабораторий, изучают специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты.