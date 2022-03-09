Sony приостановила поставки PlayStation в Россию

Компания Sony объявила о приостановке поставок в РФ программного обеспечения, а также продажи приставок PlayStation. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.
«Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — сообщил телеканал.
После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. В частности, компания Amazon приостановила отправку товаров в Россию.
Компания Sony объявила о приостановке поставок в РФ программного обеспечения, а также продажи приставок PlayStation. Об этом сообщил американский телеканал CNBC. «Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — сообщил телеканал. После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. В частности, компания Amazon приостановила отправку товаров в Россию.