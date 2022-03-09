09 марта 2022

Sony приостановила поставки PlayStation в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игровая приставка SONY PS5. Челябинск, sony playstation, сони плейстэйшн, игровая приставка, консоль, ps5
Sony приостанавливает продажи в РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания Sony объявила о приостановке поставок в РФ программного обеспечения, а также продажи приставок PlayStation. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

«Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — сообщил телеканал.

После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. В частности, компания Amazon приостановила отправку товаров в Россию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Компания Sony объявила о приостановке поставок в РФ программного обеспечения, а также продажи приставок PlayStation. Об этом сообщил американский телеканал CNBC. «Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — сообщил телеканал. После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. В частности, компания Amazon приостановила отправку товаров в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...