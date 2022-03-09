Sony приостановила поставки PlayStation в Россию 10 марта 2022 в 03:49 Размер текста - 17 + Sony приостанавливает продажи в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания Sony объявила о приостановке поставок в РФ программного обеспечения, а также продажи приставок PlayStation. Об этом сообщил американский телеканал CNBC. «Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — сообщил телеканал. После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. В частности, компания Amazon приостановила отправку товаров в Россию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Компания Sony объявила о приостановке поставок в РФ программного обеспечения, а также продажи приставок PlayStation. Об этом сообщил американский телеканал CNBC. «Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — сообщил телеканал. После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. В частности, компания Amazon приостановила отправку товаров в Россию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям