09 марта 2022

Amazon приостанавливает отправку товаров в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, склад, коробки, груз, грузовик, импорт, разгрузка товара, доставка грузов
Amazon не будет отгружать розничные продукты на территорию РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Одна из крупнейших американских компаний Amazon приостанавливает отгрузку товаров в Россию и Беларусь. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы приостановили отгрузку розничных продуктов клиентам из России и Беларуси и больше не будем принимать новых клиентов AWS (Amazon Web Services — прим. URA.RU) из России и Беларуси и сторонних продавцов Amazon», — говорится в заявлении на сайте. Помимо этого компания приостанавливает доступ для россиян к видеосервису Prime Video и прекращает продажи видеоигры New World.

После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever.

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Одна из крупнейших американских компаний Amazon приостанавливает отгрузку товаров в Россию и Беларусь. Об этом сообщается на сайте компании. «Мы приостановили отгрузку розничных продуктов клиентам из России и Беларуси и больше не будем принимать новых клиентов AWS (Amazon Web Services — прим. URA.RU) из России и Беларуси и сторонних продавцов Amazon», — говорится в заявлении на сайте. Помимо этого компания приостанавливает доступ для россиян к видеосервису Prime Video и прекращает продажи видеоигры New World. После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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