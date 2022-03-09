Amazon приостанавливает отправку товаров в Россию

Одна из крупнейших американских компаний Amazon приостанавливает отгрузку товаров в Россию и Беларусь. Об этом сообщается на сайте компании.
«Мы приостановили отгрузку розничных продуктов клиентам из России и Беларуси и больше не будем принимать новых клиентов AWS (Amazon Web Services — прим. URA.RU) из России и Беларуси и сторонних продавцов Amazon», — говорится в заявлении на сайте. Помимо этого компания приостанавливает доступ для россиян к видеосервису Prime Video и прекращает продажи видеоигры New World.
Одна из крупнейших американских компаний Amazon приостанавливает отгрузку товаров в Россию и Беларусь. Об этом сообщается на сайте компании. «Мы приостановили отгрузку розничных продуктов клиентам из России и Беларуси и больше не будем принимать новых клиентов AWS (Amazon Web Services — прим. URA.RU) из России и Беларуси и сторонних продавцов Amazon», — говорится в заявлении на сайте. Помимо этого компания приостанавливает доступ для россиян к видеосервису Prime Video и прекращает продажи видеоигры New World. После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever.