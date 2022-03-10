Red Wings запускает новые рейсы из уральских городов

10 марта 2022 в 10:01 Размер текста - 17 +

Первые рейсы назначены на 12 марта из Екатеринбурга и 13 марта из Челябинска Фото: Анна Майорова © URA.RU Авиакомпания Red Wings запускает новые авиарейсы из Екатеринбурга и Челябинска в Ереван (Армения). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Авиакомпания Red Wings в рамках имеющихся международных назначений и по разрешениям авиационных властей России и Армении начинает полеты в Ереван из Екатеринбурга и Челябинска. Ранее Red Wings в Армению из своих базовых аэропортов „Кольцово“ и „Баландино“ не летала», — говорится в сообщении пресс-службы Red Wings. Рейсы из Кольцово будут отправляться 2-3 раза в неделю, первый рейс назначен на 12 марта. Самолеты из Баландино будут летать в столицу Армении 1-2 раза в неделю, стартовый рейс 13 марта. В зависимости от спроса данного маршрута авиакомпания готова ввести дополнительные рейсы, уточняется в релизе. Ранее авиакомпания Red Wings отменила рейс Челябинск — Уфа. Инсайдеры URA.RU посчитали, что одной из причин отмены рейсов могла быть низкий интерес пассажиров к направлению. В таких случаях перевозчику становится не выгодно выполнять взятые на себя обязательства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания Red Wings запускает новые авиарейсы из Екатеринбурга и Челябинска в Ереван (Армения). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Авиакомпания Red Wings в рамках имеющихся международных назначений и по разрешениям авиационных властей России и Армении начинает полеты в Ереван из Екатеринбурга и Челябинска. Ранее Red Wings в Армению из своих базовых аэропортов „Кольцово“ и „Баландино“ не летала», — говорится в сообщении пресс-службы Red Wings. Рейсы из Кольцово будут отправляться 2-3 раза в неделю, первый рейс назначен на 12 марта. Самолеты из Баландино будут летать в столицу Армении 1-2 раза в неделю, стартовый рейс 13 марта. В зависимости от спроса данного маршрута авиакомпания готова ввести дополнительные рейсы, уточняется в релизе. Ранее авиакомпания Red Wings отменила рейс Челябинск — Уфа. Инсайдеры URA.RU посчитали, что одной из причин отмены рейсов могла быть низкий интерес пассажиров к направлению. В таких случаях перевозчику становится не выгодно выполнять взятые на себя обязательства.