Red Wings запускает новые рейсы из уральских городов

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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, взлетная полоса, взлет, ред вингс, пассажирский самолет, самолет, red wings, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение
Первые рейсы назначены на 12 марта из Екатеринбурга и 13 марта из Челябинска Фото:

Авиакомпания Red Wings запускает новые авиарейсы из Екатеринбурга и Челябинска в Ереван (Армения). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания Red Wings в рамках имеющихся международных назначений и по разрешениям авиационных властей России и Армении начинает полеты в Ереван из Екатеринбурга и Челябинска. Ранее Red Wings в Армению из своих базовых аэропортов „Кольцово“ и „Баландино“ не летала», — говорится в сообщении пресс-службы Red Wings.

Рейсы из Кольцово будут отправляться 2-3 раза в неделю, первый рейс назначен на 12 марта. Самолеты из Баландино будут летать в столицу Армении 1-2 раза в неделю, стартовый рейс 13 марта. В зависимости от спроса данного маршрута авиакомпания готова ввести дополнительные рейсы, уточняется в релизе.

Ранее авиакомпания Red Wings отменила рейс Челябинск — Уфа. Инсайдеры URA.RU посчитали, что одной из причин отмены рейсов могла быть низкий интерес пассажиров к направлению. В таких случаях перевозчику становится не выгодно выполнять взятые на себя обязательства.

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Авиакомпания Red Wings запускает новые авиарейсы из Екатеринбурга и Челябинска в Ереван (Армения). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Авиакомпания Red Wings в рамках имеющихся международных назначений и по разрешениям авиационных властей России и Армении начинает полеты в Ереван из Екатеринбурга и Челябинска. Ранее Red Wings в Армению из своих базовых аэропортов „Кольцово“ и „Баландино“ не летала», — говорится в сообщении пресс-службы Red Wings. Рейсы из Кольцово будут отправляться 2-3 раза в неделю, первый рейс назначен на 12 марта. Самолеты из Баландино будут летать в столицу Армении 1-2 раза в неделю, стартовый рейс 13 марта. В зависимости от спроса данного маршрута авиакомпания готова ввести дополнительные рейсы, уточняется в релизе. Ранее авиакомпания Red Wings отменила рейс Челябинск — Уфа. Инсайдеры URA.RU посчитали, что одной из причин отмены рейсов могла быть низкий интерес пассажиров к направлению. В таких случаях перевозчику становится не выгодно выполнять взятые на себя обязательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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