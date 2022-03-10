Шереметьево закрывает международный терминал

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Аэропорт Шереметьево, терминал
На фоне ситуации в авиаотрасли аэропорт закрыл один из терминалов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Московский аэропорт Шереметьево закрывает терминал D — международный. Это произошло из-за ситуации в авиаотрасли, говорится в сообщении.

«Московский аэропорт Шереметьево на фоне ситуации в авиаотрасли временно закроет терминал D», — сообщают источники, знакомые с ситуацией. Их слова приводит РИА «Новости».

Ограничения с полетами у российских авиаперевозчиков начались после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Несмотря на то, что цель — денацификация и демилитаризация территории, и об оккупации речи нет, ряд стран Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами. Ограничения коснулись поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхования и техобслуживания.

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Московский аэропорт Шереметьево закрывает терминал D — международный. Это произошло из-за ситуации в авиаотрасли, говорится в сообщении. «Московский аэропорт Шереметьево на фоне ситуации в авиаотрасли временно закроет терминал D», — сообщают источники, знакомые с ситуацией. Их слова приводит РИА «Новости». Ограничения с полетами у российских авиаперевозчиков начались после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Несмотря на то, что цель — денацификация и демилитаризация территории, и об оккупации речи нет, ряд стран Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами. Ограничения коснулись поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхования и техобслуживания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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