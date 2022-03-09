09 марта 2022

«Уральские авиалинии» смогут безопасно запускать рейсы до лета

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
«Уральские авиалинии» попали под санкции Запада Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сможет в течение двух или трех месяцев запускать рейсы, не сталкиваясь с трудностями из-за санкций. Об этом сообщил директор авиакомпании Игорь Поддубный на форуме MRO Russia and CIS 2022.

«Самолеты „Уральских авиалиний“ будут безопасно летать без раздраконивания флота, без остановки самолетов месяца два-три», — цитирует РБК Поддубного. Он подчеркнул, что у авиакомпании есть возможности получить запасные части, несмотря на санкции.

Ранее источник URA.RU сообщало, что у «Уральских авиалиний» могут быть проблемы из-за введения антироссийских санкций. По его словам, это связано с тем, что авиапарк компании состоит исключительно из самолетов Airbus. При этом компании начали отзывать у российских авиакомпаний пассажирские судна, находящиеся в лизинге.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» сможет в течение двух или трех месяцев запускать рейсы, не сталкиваясь с трудностями из-за санкций. Об этом сообщил директор авиакомпании Игорь Поддубный на форуме MRO Russia and CIS 2022. «Самолеты „Уральских авиалиний“ будут безопасно летать без раздраконивания флота, без остановки самолетов месяца два-три», — цитирует РБК Поддубного. Он подчеркнул, что у авиакомпании есть возможности получить запасные части, несмотря на санкции. Ранее источник URA.RU сообщало, что у «Уральских авиалиний» могут быть проблемы из-за введения антироссийских санкций. По его словам, это связано с тем, что авиапарк компании состоит исключительно из самолетов Airbus. При этом компании начали отзывать у российских авиакомпаний пассажирские судна, находящиеся в лизинге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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