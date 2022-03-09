«Уральские авиалинии» смогут безопасно запускать рейсы до лета

10 марта 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

«Уральские авиалинии» попали под санкции Запада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» сможет в течение двух или трех месяцев запускать рейсы, не сталкиваясь с трудностями из-за санкций. Об этом сообщил директор авиакомпании Игорь Поддубный на форуме MRO Russia and CIS 2022. «Самолеты „Уральских авиалиний“ будут безопасно летать без раздраконивания флота, без остановки самолетов месяца два-три», — цитирует РБК Поддубного. Он подчеркнул, что у авиакомпании есть возможности получить запасные части, несмотря на санкции. Ранее источник URA.RU сообщало, что у «Уральских авиалиний» могут быть проблемы из-за введения антироссийских санкций. По его словам, это связано с тем, что авиапарк компании состоит исключительно из самолетов Airbus. При этом компании начали отзывать у российских авиакомпаний пассажирские судна, находящиеся в лизинге. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сможет в течение двух или трех месяцев запускать рейсы, не сталкиваясь с трудностями из-за санкций. Об этом сообщил директор авиакомпании Игорь Поддубный на форуме MRO Russia and CIS 2022. «Самолеты „Уральских авиалиний“ будут безопасно летать без раздраконивания флота, без остановки самолетов месяца два-три», — цитирует РБК Поддубного. Он подчеркнул, что у авиакомпании есть возможности получить запасные части, несмотря на санкции. Ранее источник URA.RU сообщало, что у «Уральских авиалиний» могут быть проблемы из-за введения антироссийских санкций. По его словам, это связано с тем, что авиапарк компании состоит исключительно из самолетов Airbus. При этом компании начали отзывать у российских авиакомпаний пассажирские судна, находящиеся в лизинге.