Махонин отдаст беженцам из Донбасса свою дневную зарплату

Дмитрий Махонин порекомендовал министрам и мэрам последовать его примеру Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что перечислит свой однодневный заработок в пользу пострадавших жителей ДНР и ЛНР. Об этом он рассказал на заседании правительства Пермского края 11 марта, видеотрансляция заседания проходила в Youtube-канале «Пермский край». Согласно декларации Махонина за 2020 год, губернатор заработал 6,8 миллиона рублей дохода.

«Для себя принял решение, что однодневный заработок я перечислю пострадавшим Донбасса. Призываю всех также присоединиться к этому решению. Конечно, все это дело добровольное, но я рассчитываю, что вы и ваши коллективы также сможете поучаствовать в этой акции», — обратился он к членам правительства и главам муниципалитетов.

Сегодня, 10 марта, по словам Махонина, в Ростовскую область будет отправлена колонна гуманитарной помощи от Пермского края. Отправление состоится в 16:00, добавил вице-премьер Александр Борисов. Это будут три большегрузных автомобиля по 20 т каждый. В двух из них будут стройматериалы, в одном — предметы первой необходимости, продукты и вещи. Прохождению колонны будут помогать сотрудники краевого управления МЧС и министерства территориальной безопасности Пермского края.

О сборе гуманитарной помощи краевые власти объявили 22 февраля. Вчера, 9 марта, Махонин провел секретное совещание на эту тему. Пермский край готов разместить в регионе 700 беженцев. Спецоперация по денацификации Украины идет с 24 февраля.

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