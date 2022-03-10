Ведущая концертная площадка Екатеринбурга терпит огромные убытки

По словам представителей «Свободы» в марте отменилось уже десять концертов, а в апреле — шесть Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Концерт-холл «Свобода» в Екатеринбурге имеет огромные финансовые потери, отменяя большое количество концертов и перенося их другие. Об этом URA.RU сообщили представители концертной площадки.

«Это огромные убытки. Экономически ощущение, что пандемия продолжается. Те же самые отмены, переносы, возвраты, третий год подряд. Помимо зарубежных артистов, много переносов и среди российских [артистов]. На март слетело десять концертов и на апрель шесть», — рассказали организаторы. В настоящий момент «Свобода» пытается спасти остатки концертного сезона: согласовывает заново с каждым артистом готовность выступить в Екатеринбурге.

Также концертная площадка подчеркивает, что западные артисты не могут добраться до города не только из-за закрытого воздушного пространства, но и из-за проблем с визами. Во что выльются все нынешние события, организаторы пока затрудняются ответить. «На лето строить планы пока рано, сейчас будущее туманно. Но мы очень надеемся, что крупные фестивали все-таки наконец-то состоятся», — заявила концертная площадка.

Ранее в Екатеринбурге начали отменять культурные мероприятия из-за проведения специальной операции на Украине. Ряд концертов перенесли или отменили по этой же причине.

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