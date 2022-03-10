Глава МИД Украины заявил, что НАТО не поможет Киеву

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Несанкционированная акция «Цепь солидарности» в день Святого Валентина вдоль улицы Старый Арбат. Москва, нато, протестующие, протест, белая ленточка, доллары, nato, белая лента
НАТО не поможет Украине, заявили в МИД страны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс не помогает Украине и не готов обеспечивать безопасность страны. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Украина находится в ситуации вакуума безопасности. НАТО не помогает ей как организация. Помимо этого, Украина хочет обсуждать гарантии своей безопасности от Турции», — передает ТАСС слова Кулебы.

Ранее участник украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев отказывается от вступления в НАТО. Это связано с тем, что Североатлантический альянс не рассматривает принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

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Североатлантический альянс не помогает Украине и не готов обеспечивать безопасность страны. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров. «Украина находится в ситуации вакуума безопасности. НАТО не помогает ей как организация. Помимо этого, Украина хочет обсуждать гарантии своей безопасности от Турции», — передает ТАСС слова Кулебы. Ранее участник украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев отказывается от вступления в НАТО. Это связано с тем, что Североатлантический альянс не рассматривает принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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