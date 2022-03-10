Глава МИД Украины заявил, что НАТО не поможет Киеву

10 марта 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

НАТО не поможет Украине, заявили в МИД страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс не помогает Украине и не готов обеспечивать безопасность страны. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров. «Украина находится в ситуации вакуума безопасности. НАТО не помогает ей как организация. Помимо этого, Украина хочет обсуждать гарантии своей безопасности от Турции», — передает ТАСС слова Кулебы. Ранее участник украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев отказывается от вступления в НАТО. Это связано с тем, что Североатлантический альянс не рассматривает принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Североатлантический альянс не помогает Украине и не готов обеспечивать безопасность страны. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров. «Украина находится в ситуации вакуума безопасности. НАТО не помогает ей как организация. Помимо этого, Украина хочет обсуждать гарантии своей безопасности от Турции», — передает ТАСС слова Кулебы. Ранее участник украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев отказывается от вступления в НАТО. Это связано с тем, что Североатлантический альянс не рассматривает принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.