Губернатор Шумков высказался о регулировании цен

Вадим Шумков предлагает регулирование цен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков высказался за регулирование цен на товары и продукты для людей с невысоким достатком. Об этом Шумков сообщил 10 марта в социальных сетях.

«Защищать население и вводить регулирование цен нужно в первую очередь по линейке товаров, которые потребляют люди с невысоким достатком и каждый день. Есть уже сформированный перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, включающий в себя обязательный набор из 24 товаров», — написал Шумков на своей странице во «ВКонтакте», комментируя вопрос жителя по поводу роста цен и снижения доходов.

Губернатор отметил, что прямое государственное регулирование цен на потребительские товары не входит в региональные полномочия. Регионы могут лишь мониторить цены на товары первой необходимости, а региональные органы ФАС и прокуратуры — реагировать на их изменения в рамках своих полномочий.

«Скажу прямо — в данный момент эта конструкция является неактуальной. Полномочия по введению прямого регулирования в настоящее время у правительства РФ. Но ситуация меняется быстро, практически каждый день и решения нужно принимать срочно», — написал Шумков.

Чтобы остановить рост цен, Шумков предложил федеральным органам власти изменить налоговую систему. По его мнению, она должна быть доработана так, чтобы маржу, извлекаемую через спекулятивный скачок цен, изымать обратно в бюджет.

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