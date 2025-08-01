Госинспекцию труда Курганской области присоединили к Тюмени

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Экс-глава курганской гострудинспекции Оксана Малахевич стала замглавы объединенного ведомства
Экс-глава курганской гострудинспекции Оксана Малахевич стала замглавы объединенного ведомства Фото:

Государственная инспекция труда Курганской области прекратила деятельность путем реорганизации, присоединившись к ведомству из Тюмени. Создана Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Тюменской и Курганской областях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы охраны труда. Информация подтверждается данными из госреестра и на сайте нового ведомства.

«Курганская трудовая инспекция завершила объединение с тюменской, создана Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Тюменской и Курганской областях, с головным офисом в Тюмени. Руководитель инспекции- Светлана Шимановская Светлана, а Оксана Малахевич (бывший руководитель Курганской госинспекции труда) теперь ее заместитель», — рассказал источник. 

Для граждан и юридических лиц Курганской области ничего не изменится, за исключением того, что сменился электронный почтовый адрес для обращений на новый: kurgan@git72.rostrud.gov.ru (старый сайт выведен из обращения). Адрес для личного приема и почтовой корреспонденции остался прежним: 640000, г. Курган, ул. Красина, 53.

Ранее URA.RU писало, что Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям объединили со свердловским управлением. Было создано Уральское межрегиональное управление. Головной центр объединения расположился в Челябинске. До 2021 года управления в Челябинской и Курганской областях были отдельными подразделениями. Затем их объединили. В 2022-м структуру возглавил Анатолий Литовченко.

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Государственная инспекция труда Курганской области прекратила деятельность путем реорганизации, присоединившись к ведомству из Тюмени. Создана Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Тюменской и Курганской областях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы охраны труда. Информация подтверждается данными из госреестра и на сайте нового ведомства. «Курганская трудовая инспекция завершила объединение с тюменской, создана Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Тюменской и Курганской областях, с головным офисом в Тюмени. Руководитель инспекции- Светлана Шимановская Светлана, а Оксана Малахевич (бывший руководитель Курганской госинспекции труда) теперь ее заместитель», — рассказал источник.  Для граждан и юридических лиц Курганской области ничего не изменится, за исключением того, что сменился электронный почтовый адрес для обращений на новый: kurgan@git72.rostrud.gov.ru (старый сайт выведен из обращения). Адрес для личного приема и почтовой корреспонденции остался прежним: 640000, г. Курган, ул. Красина, 53. Ранее URA.RU писало, что Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям объединили со свердловским управлением. Было создано Уральское межрегиональное управление. Головной центр объединения расположился в Челябинске. До 2021 года управления в Челябинской и Курганской областях были отдельными подразделениями. Затем их объединили. В 2022-м структуру возглавил Анатолий Литовченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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