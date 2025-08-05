05 августа 2025

В Госдепе не нашли слов, чтобы описать детали визита Уиткоффа в РФ

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Уиткофф отправиться в Россию на этой неделе
Уиткофф отправиться в Россию на этой неделе Фото:

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию на текущей неделе. Об этом сообщил Госдепартамент США, не предоставив подробностей визита.

«Прежде всего президент [США Дональд Трамп], конечно, заметил, что спецпосланник Уиткофф направляется на этой неделе в Россию. Мы можем это подтвердить со своей трибуны. У меня для вас нет деталей относительно того, что это будет охватывать», — рассказала глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс в ходе очередного брифинга для представителей СМИ. В Государственном департаменте не сообщили конкретные даты визита специального посланника.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что визит Стива Уиткоффа в Россию состоится после его поездки в Израиль и сектор Газа. Уиткофф уже посещал Россию и встречался с президентом Владимиром Путиным, однако подробности его нынешней программы пока не раскрываются.

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию на текущей неделе. Об этом сообщил Госдепартамент США, не предоставив подробностей визита. «Прежде всего президент [США Дональд Трамп], конечно, заметил, что спецпосланник Уиткофф направляется на этой неделе в Россию. Мы можем это подтвердить со своей трибуны. У меня для вас нет деталей относительно того, что это будет охватывать», — рассказала глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс в ходе очередного брифинга для представителей СМИ. В Государственном департаменте не сообщили конкретные даты визита специального посланника. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что визит Стива Уиткоффа в Россию состоится после его поездки в Израиль и сектор Газа. Уиткофф уже посещал Россию и встречался с президентом Владимиром Путиным, однако подробности его нынешней программы пока не раскрываются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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