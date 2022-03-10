МО раскрыло, сколько США платили Украине за разработку биооружия

11 марта 2022 в 01:30 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ раскрыло, сколько Америка платила украинским ученых за разработку биооружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США платили ученым из Украины от 20 $ до 40 $ в день за разработку биологического оружия. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ. За восьмичасовой рабочий день сотрудники различных биолабораторий на Украине получали от 20 $ до 40, $ судя по документам, опубликованным Минобороны России, сообщает RT . Согласно расчетам, это примерно 2,5-5 долларов в час. Исходя из обнародованных данных, США заключили договор с минимум восемью лабораториями на Украине. Америка платила украинским ученым от лица Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) — одного из подразделений Минобороны США. Известно, что организация относится к проекту под названием UP-8, которая занималась изучением конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что на Украине пытались скрыть факт разработки биооружия. Минобороны РФ предположили, что в созданных и финансируемых США на Украине лабораториях проводились эксперименты с образцами COVID летучих мышей. По мнению представителей ведомства, конечная цель разработок — распространение смертоносных патогенов. Кроме того, МО РФ предположило, что США хотели ввести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву. https://ura.news/news/1052537604 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США платили ученым из Украины от 20 $ до 40 $ в день за разработку биологического оружия. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ. За восьмичасовой рабочий день сотрудники различных биолабораторий на Украине получали от 20 $ до 40, $ судя по документам, опубликованным Минобороны России, сообщает RT. Согласно расчетам, это примерно 2,5-5 долларов в час. Исходя из обнародованных данных, США заключили договор с минимум восемью лабораториями на Украине. Америка платила украинским ученым от лица Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) — одного из подразделений Минобороны США. Известно, что организация относится к проекту под названием UP-8, которая занималась изучением конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что на Украине пытались скрыть факт разработки биооружия. Минобороны РФ предположили, что в созданных и финансируемых США на Украине лабораториях проводились эксперименты с образцами COVID летучих мышей. По мнению представителей ведомства, конечная цель разработок — распространение смертоносных патогенов. Кроме того, МО РФ предположило, что США хотели ввести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву. https://ura.news/news/1052537604